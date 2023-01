MARCO HISTÓRICO: Serra registra apenas 134 homicídios em 2022

O ano de 2022 trouxe inúmeros avanços para a Serra, principalmente quando o assunto é segurança pública. Cerca de 134 homicídios foram registrados durante todo o ano. O número, que é o menor da história, foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Este é o segundo ano consecutivo em que a Serra registra o menor índice de homicídios desde 1996. O dado de 2022 representa uma queda de 2,89% em relação a 2021, e de 17,28% se comparado a 2020.

Para o prefeito Sergio Vidigal, o marco é resultado de um conjunto de investimentos no povo serrano, que vão desde ao investimento na Guarda Municipal, à modernização da iluminação pública.

“A Serra não lidera o ranking de homicídios desde 2018. De lá para cá mobilizamos muitos esforços para manter o índice diminuindo. Temos investido constantemente em segurança pública, mas é claro, que essa redução é por conta de um conjunto de ações do Governo do Estado e da Prefeitura”, disse.

As ações das polícias Militar, Civil e Federal também se somam ao trabalho da Guarda Municipal. “Além do que já fizemos, estamos qualificando e valorizando a Guarda Municipal; vamos ampliar o número de agentes e criar a ronda noturna”, acrescentou.

Serra + Iluminada e Segura

Em 2022 foram investidos cerca de R$ 23 milhões na troca de luminárias de diversos bairros.

“A iluminação mais forte e moderna traz mais segurança para os bairros da Serra, por isso priorizamos também o programa Serra + Luz, que foi um sucesso no ano passado”, disse o prefeito.

Para 2023, a expectativa é de uma redução ainda maior nos índices de homicídio devido ao Olho Vivo, o novo sistema de segurança do município.

“O cerco eletrônico, que entrou em funcionamento no final do ano, auxilia muito o trabalho das forças policiais. Com ele somos capazes de compartilhar dados de ocorrências e identificar infratores com mais facilidade”, destacou Vidigal.