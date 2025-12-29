Marcus Rauta aposta em clássicos do axé para o réveillon em Bicanga

O repertório foi preparado especialmente para a virada do ano e reúne clássicos do axé retrô, músicas autorais e sucessos da atualidade

O cantor Marcus Rauta será a atração da virada de ano em Bicanga, na Avenida Beira-Mar, em frente ao Quiosque Point da Galera, na Serra. Com entrada gratuita, o show do artista capixaba, um dos principais nomes do axé no Espírito Santo, acontece nesta quarta-feira (31), às 22 horas, e integra a programação oficial da Prefeitura da Serra.

O repertório foi preparado especialmente para a virada do ano e reúne clássicos do axé retrô, músicas autorais e sucessos da atualidade. Entre as referências estão nomes consagrados como Ivete Sangalo, Saulo e Asa de Águia.

O público pode esperar um passeio musical que vai do pagodão baiano de Léo Santana aos grandes clássicos de Bell Marques, Saulo e Asa de Águia, entre outros, com canções conhecidas e cantadas pelo público do início ao fim.

Carnaval

Além do réveillon, Marcus Rauta já vive a expectativa para o Carnaval. O artista tem apresentações confirmadas no Camarote Poca Samba, da CDL, durante o Carnaval de Vitória, nos dias 6 e 7 de fevereiro. Ele também se apresenta na folia da capital capixaba no dia 15 de fevereiro.

A carreira

Natural de Vitória, Marcus Rauta é apaixonado pela música nordestina e tem o axé retrô como carro-chefe de seu trabalho. Além disso, mistura referências de rock, MPB e pop, criando versões inovadoras que conferem ao seu repertório um estilo moderno e uma pegada irreverente.

Desde cedo, Marcus se interessou pelo axé, influenciado por artistas como Ivete Sangalo, Saulo, Durval e Bell Marques. Ele iniciou a carreira tocando em barzinhos, com repertório variado. A virada aconteceu com um projeto para a Copa do Mundo, que fez tanto sucesso que consolidou o axé retrô como foco principal da carreira.

A nostalgia é o ponto central de seus shows. “É bacana porque todos cantam e dançam juntos, em uma energia única”, afirma o cantor. Além do axé, o pagodão baiano também integra o repertório, garantindo diversidade e animação em cada apresentação.