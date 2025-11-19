Mari Chamon abre a temporada de verão em Marataízes dia 29 de novembro

Mari Chamon se apresenta em Marataízes no dia 29 de novembro, com participações especiais de Kelvein Correa, o duo B Melão, Adriano Gomes, Amanda Trevizolo (da Banda Marajah) e Thiago Rody (da Banda Inaiê)

Marataízes se prepara para uma noite cheia de energia, brasilidade e boas vibrações. No dia 29 de novembro, às 20h, a cantora e compositora Mari Chamon apresenta o show “Mari Chamon Convida”, na Taberna Moe’s, reunindo público, artistas e a atmosfera leve que já acompanha seu trabalho. A entrada será solidária, com a doação de 1 kg de alimento, e o evento contará com intérprete de Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

Com uma identidade musical que passeia entre reggae, ritmos brasileiros e melodias solares, Mari Chamon tem se destacado pela forma sensível como compõe e canta temas ligados ao amor, ao cuidado com a natureza e ao surf.

Para esta noite, ela promete um clima de verão antecipado, mesclando faixas autorais — como “Bota Um Reggae Pra Tocar” e “Fica” — com versões de artistas que a inspiram, incluindo Luedji Luna, Bob Marley, Edson Gomes e Natiruts.

O show contará ainda com participações especiais de grandes talentos da região — Kelvein Correa, o duo B Melão, Adriano Gomes, Amanda Trevizolo (da Banda Marajah) e Thiago Rody (da Banda Inaiê) — fortalecendo o clima de união e celebração que define o projeto.

“Essa edição tá com uma vibe muito gostosa, tem reggae, brasilidades, ‘forrózin’… e a troca com os artistas daqui do Sul do Estado deixa tudo ainda mais especial”, comenta Mari.

A apresentação cultural é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e do Funcultura, por meio do Edital 03/2024 da Secretaria de Estado da Cultura.

BANDA

Mari Chamon (vocal)

Alan Biazatti (baixo)

Alessandra Biato (violão)

Anderson Costa (percussão)

Paulo Tubarão (violão)

Serviço

“Mari Chamon Convida”

29/11 (sábado)

20h

Taberna Moe’s – Rua Alda Messias da Hora, 661 – Alto Lagoa Funda, Marataízes

Entrada solidária: 1kg de alimento