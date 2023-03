Mari Fernandez reúne multidão na gravação de seu segundo DVD, em São Paulo

Com estrutura imponente, participações especiais, novo visual e uma lista de convidados recheada de personalidade, projeto marca um novo capítulo em sua carreira

Ela ataca novamente! A fenômeno Mari Fernandez prometeu que entregaria tudo na gravação de seu segundo DVD e foi exatamente o que ela fez. Na última quarta-feira (22), a jovem artista lotou o Espaço das Américas e superou todas as expectativas com uma mega produção. Ela brilhou no palco, de forma única e inesquecível, e chancelou sua marca de artista completa e versátil.

A estrutura imponente, contendo 300m2 de LED o que equivale a 410 Tvs de 50 polegadas, impressionou o público presente. O repertório foi escolhido a dedo, contando com 14 músicas inéditas e mais 06 regravações que não poderiam ficar de fora. Entre elas as faixas “Eu Te Amo Mas Te Odeio”, “Deixa Eu Viver” e “É Pra Sofrer Calado”. Dentre as participações especiais estavam as patroas Maiara e Maraísa, a dupla Hugo e Guilherme, Luisa Sonza e Wesley Safadão.

Com um novo estilo de cabelo, quatro trocas de roupa e um vestido com 80 mil cristais, a artista conseguiu reunir uma grande variedade de influencers e personalidades como: Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Hariany, Gabi Martins, Rafael Cunha…

Este projeto marca de fato a transição da artista do piseiro para o forró e o sertanejo. “Estava muito ansiosa e contando os segundos para essa gravação. Foi uma noite mágica, repleta de sentimento, muita música e convidados que fizeram tudo ficar ainda mais especial. Me sinto completa e realizada! Meu coração é só gratidão por mais essa conquista. Tem horas que nem acredito que tudo aconteceu. Poder dividir esse projeto com artistas tão talentosos e inspiradores, além dos meus fãs, que são os responsáveis por eu chegar até aqui, é muito especial. Agradeço a cada um que fez dessa gravação, uma noite inesquecível”, afirma Mari.

“Queremos agradecer pela grande honra de participar dessa noite tão maravilhosa. A Mari é uma excelente profissional, é uma mulher incrível e o DVD está impecável, tudo feito com muito amor, do jeito que ela faz, porque tudo o que ela faz, é com muita entrega e dedicação. Nós acompanhamos a trajetória dela com muita admiração. Construir uma trajetória como ela construiu, muito rápida e ao mesmo tempo sólida…você vê que a pessoa é super dedicada e sabe o que quer. Então nós sempre queremos nos envolver com mulheres assim, foi uma noite linda!”, comenta Maiara e Maraisa.

“A Mari mandou a música para o nosso empresário e na hora a gente topou, porque somos muito fãs. Ela me mandou ‘Marquinha’, já tínhamos ouvido no Instagram e gostamos de primeira. No primeiro disco que a Mari gravou já havíamos comentando: ‘’ela tem uma voz muito diferente. É uma artista completa’”, comenta Hugo e Guilherme.

“Eu sou suspeito pra falar, mas falando da nossa música, ela é um sucesso e estou muito feliz de estar participando desse momento maravilhoso, na gravação do DVD de uma artista e eu sei o quanto é especial, a gente trata isso como uma virada de chave. E a Mari, sem dúvidas, é uma das maiores artistas do nosso país e esse DVD vem para afirmar, cada vez mais, que ela chegou pra ficar”, comenta Wesley Safadão.

“Eu estou muito feliz de fazer essa música com a Mari. Primeiro porque ela é uma artista incrível e que eu admiro muito, e segundo, também porque a música que ela escolheu para me mostrar foi uma vibe que eu já estava querendo fazer há muito tempo, que é algo mais canção, e fiquei feliz que ela pensou em mim para essa música. Vai ser muito legal juntar o Pop com o Sertanejo e o Sertanejo é um ritmo que eu gosto desde criança, porque fui criada no interior, então pra mim, isso é muito importante. Estou muito feliz”, comenta Luisa Sonza.

Sobre Mari Fernandez

Com apenas 22 anos de idade e dois anos de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira.

Provando seu talento como cantora e compositora, ela soma mais de 12 milhões de ouvintes no Spotify, mais de 02 bilhões de visualizações no Youtube, mais de 3 bilhões de streams nas plataformas de música, 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em 2022, a artista também conseguiu emplacar 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo 08 delas faixas do audiovisual “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”. O projeto contou com a participação especial de nomes como Xand Avião, Simone e Simaria, Nattan e Zé Vaqueiro. O álbum ficou em primeiro lugar no Deezer e Mari a segunda artista mais ouvida no stream. A artista também teve duas músicas no Top1 do Brasil.

Colecionando números e conquistas, foi considerada a artista revelação do São João, atingindo a marca histórica de 120 mil pessoas em sua apresentação em Campina Grande, maior festa do nordeste. Mas não é só por lá que ela faz sucesso. Mari já assumiu a terceira posição do Top10 de artistas femininas mais ouvidas no Spotify Brasil. Seus hits já ultrapassaram fronteiras chegando a outros países como: Portugal, Estado Unidos, Paraguai, Argentina, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Suíça, Itália, Japão, Irlanda e Austrália só para citar alguns que também se renderam ao furacão Mari Fernandez.

A jovem, que estourou no TikTok com o single “Não, Não Vou” e ganhou as playlists dos aplicativos de música, deu mais um passo importante na carreira, em 2022. Ela também lançou sua Label “Mari Sem Fim”, um show para testar literalmente o limite do público, pois não tem hora para terminar. A estreia foi em Fortaleza e passou por Natal, Manaus e Teresina ocupando estádios e arrastando mais de 120 mil pessoas que curtiram essa experiência até o dia amanhecer com a cantora. Para este ano, muitos projetos e realizações estão por vir: a primeira foi a estreia no carnaval com shows lotados e em cinco capitais. No começo de março, parte para a primeira turnê internacional nos Estados Unidos e já emenda na gravação do segundo audiovisual, desta vez em São Paulo, só para agitar o início de 2023.

