MDR libera mais de R$ 4.1 milhões para Defesa Civil do município de Iconha

today15 de dezembro de 2020 remove_red_eye41

Ninguém fica para trás é o lema do governo federal. O ministro Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, assinou na tarde de segunda-feira (14) a liberação de mais de R$ 4.1 milhões ao município de Iconha para a execução de ações de Defesa Civil. A Portaria Nº 3.113 foi divulgada na manhã desta terça-feira (15) no Diário Oficial da União.

A assinatura ocorreu durante uma visita do ministro ao Espírito Santo. Além de articular o repasse de recursos junto ao MDR, o deputado federal Evair de Melo também acompanhou pessoalmente as vítimas das enchentes, durante os dias mais críticos. E, desde os primeiros impactos causados pelas tempestades, Evair de Melo tem atuado junto às defesas civis municipais capixabas, auxiliando na elaboração de diagnósticos dos danos e de planos de trabalho para a execução das ações, que são essenciais para a liberação do auxílio emergencial pelo MDR.

Com o valor do atual recurso, Evair já conseguiu articular junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional cerca de R$ 130 milhões para o Espírito Santo, que estão sendo utilizadas para o desenvolvimento do estado.

A liberação do recurso ocorreu após articulação política entre o deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Evair de Melo, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para tratar da ajuda financeira às cidades capixabas atingidas pelas intensas chuvas que atingiram o Espírito Santo em janeiro.

No mês de maio o parlamentar realizou uma audiência junto ao ministro Rogério Marinho para tratar da articulação da votação da Medida Provisória n° 920, de 2020, que abre crédito extraordinário de R$ 892 milhões em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A aprovação da MP 920/20, atenderia os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dando continuidade à liberação de recursos para a recuperação dos municípios afetados pelas fortes chuvas no início deste ano.

Os recursos serão utilizados para restabelecer serviços essenciais à população e reconstruir infraestrutura danificada.

“A autorização e repasse desses recursos mostram a excelência do serviço e o cuidado com a população brasileira. O governo federal não deixa ninguém para trás. Gratificante fazer parte deste momento junto ao ministro Rogério Marinho”, declarou o vice-líder do governo na Câmara.

A cidade de Iconha, muito prejudicada pelas chuvas no início deste ano, recebeu anteriormente cerca de R$ 400 mil do MDR para recuperação da estrutura de pontes que permitem o acesso a comunidades rurais.

A maior parte dos recursos, R$ 4,1 milhões, será destinada à recuperação de uma ponte de concreto armado danificado por chuvas intensas que atingiram Iconha. Outros R$ 149,6 mil serão utilizados para a reconstrução de uma passarela metálica que sofreu avarias durante inundações.