‘Medo de Amar’ estreia no Cinema Virtual

today15 de janeiro de 2021 remove_red_eye43

Vencedor de diversos prêmios internacionais, o filme “Medo de Amar” estreia no Cinema Virtual no dia 21 de janeiro. O longa britânico chega com exclusividade à plataforma, que segue o padrão dos cinemas físicos e tem feito lançamentos semanais às quintas feiras.



Com produções de diferentes gêneros e países, o Cinema Virtual leva filmes a todo Brasil, inclusive a muitas cidades que ainda não contam com salas de exibição. Misturando romance, drama e comédia, o filme conta a história de um talentoso jovem que pretende ser escritor e que, junto com seus amigos, enfrenta diversos desafios que podem mudar suas vidas para sempre. Assista aqui ao trailer.



Confira sinopse:

Medo de Amar (Philophobia) [Romance, Drama, Comédia] – Kai é um jovem aspirante a escritor que viveu toda a sua adolescência em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, e agora está aproveitando sua última semana do colégio com seus amigos. Mas um acidente tira a vida de um deles, e muda o destino de todos para sempre.