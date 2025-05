Mel Maia, Letícia Braga e Lívia Silva iniciam preparação para “Apenas 3 Meninas”

O filme é produzido pela Panorâmica e baseado em fatos reais

As atrizes se reuniram no último dia 20 para dar início à preparação para as filmagens do longa-metragem “Apenas 3 Meninas”, que promete emocionar e inspirar o público.

Dirigido por Susanna Lira, “Apenas 3 Meninas” narra com uma pitada de humor e muita emoção a trajetória de 3 adolescentes da Zona Norte do Rio de Janeiro que enfrentam a pobreza menstruada e, unidas pelo futebol e pela força da coletividade, redigem e lutam pela aprovação da primeira lei do Brasil que garantiu a distribuição gratuita de absorventes na cesta básica.

“Sempre admirei o trabalho da Susanna e essa será a primeira vez que estaremos juntas em um mesmo projeto. Estou bem feliz com essa oportunidade! Esse filme tem uma causa social importante e esse tipo de coisa brilha muito nos meus olhos, estou bem empolgada com tudo isso”, diz Lívia Silva que dará vida a Irene.

Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, que comandam a Panorâmica, assinam a produção e supervisão artística do longa-metragem.

Mel Maia interpreta Amora e comentou um pouco sobre esse novo trabalho: “Não me lembro a última vez que vi um filme que abordasse esse tema de forma tão realista e profunda. Vejo muita gente tratando o assunto como um tabu, por isso acredito que essa história será importante para muitas meninas”.

Escrito por Keka Reis, com a consultoria de Julia Lordello, o filme é uma coprodução da Elo Studios e Paramount Pictures, em parceria com a Nubank e com o FSA/Ancine.

“Estou feliz em contar essa história para o público. É um enredo incrível, lindo, que traz a força do poder feminino para as telas. Vou fazer o papel da Luana, uma personagem cheia de camadas”, conta Letícia Braga.