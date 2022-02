Mesmo sem folia, Anchieta é repleto de opções para curtir os dias de folga no carnaval

Não vai ter batucada, nem blocos carnavalescos, mas a diversão em família será garantida nas praias e nas montanhas do município, com ótimos serviços de pousadas, restaurantes e roteiros em contato com a natureza.

Em virtude das restrições estabelecidas para conter o avanço da Covid-19, o município de Anchieta estabeleceu regras por meio de um decreto. Porém, a cidade oferece diversas opções tranquilas para curtir os dias de folga com a família e amigos. Montanhas, roteiro religioso, praias, ecoturismo e diversificada gastronomia fazem parte das opções para aproveitar o período de carnaval sem o agito de blocos e desfiles. Uma gama de hoteis e pousadas oferecem serviços de qualidade.

Chegando na cidade, uma importante parada é no Santuário Nacional de São José de Anchieta, que recentemente ganhou novidades com as obras de restauração. Ainda lá de cima, além de pedir proteção, é possível degustar um delicioso café apreciando a incrível vista da cidade.

Santuário Nacional de São José de Anchieta.

Outro roteiro inesquecível que pode ser feito em turma é conhecer as Ruínas do Rio Salina. As imponentes estruturas em meio a vegetação exaltam um pouco da história da região. O melhor e mais belo trajeto é pelo Rio Benevente, realizado por barqueiros disponíveis no Porto de Cima, próximo ao Mercado de Peixes, apreciando as garças e a rica fauna do manguezal.

E quem prefere o ar das montanhas pode seguir em direção ao Circuito dos Imigrantes. A entrada principal é pelo portal às margens da BR 101-Sul, em Alto Pongal. Composto por diversas comunidades e empreendimentos, o roteiro é repleto de belezas naturais, rico de cultura e costumes dos antepassados, os imigrantes italianos. A dica é esquecer a dieta e curtir as delícias respirando o ar das montanhas.

Portal do Circuito dos Imigrantes.

E retornando para a cidade, também dá para ter pleno contato com a natureza no Parque RDS Papagaio. O local funciona todos os dias a partir das 07h e possui um viveiro de mudas, circuito para caminhada, academia popular, playground, mirante e diversas esculturas gigantes de espécies da região. O parque possui ainda estacionamento, banheiros, auditório, sinalização temática e videomonitoramento.

Parque RDS Papagaio.

E já quem prefere pegar aquele bronze, a cidade oferece 23 lindas praias. Há opções para quem deseja um ambiente mais calmo, deserto e outros com maior movimentação. Lembrando que, conforme um decreto municipal (nº 6.220/2022), é proibida a permanência de caixas e amplificadores de som nas praias. Por outro lado, a medida é ideal para podermos ouvir o som do mar e aproveitar para colocar o papo em dia com os amigos.

A maioria das praias é servida de ótimos quiosques, bares, restaurantes e pousadas, que oferecem um serviço de qualidade para todos os gostos e bolsos.

Praia do Balanço. (foto Tadeu Shineider)

Como o município é a capital nacional da moqueca capixaba, não dá para ir embora sem provar a iguaria, servida em muitos estabelecimentos em diversas versões.

Bônus

Conheça também a Praia e a Lagoa de Mãe-Bá, com cenários de tirar o folego. O acesso é na Rodovia do Sol.

Também aproveite o passeio em Anchieta e conheça o Monte Urubu, na comunidade de Belo Horizonte. Lá do alto a paisagem surpreende e o caminho é vasto de muito verde e animais da região.

E ainda aproveite para conhecer o Circuito Vale Viver Corindiba, no interior. O acesso é pelo portal às margens da BR 101, na comunidade de Jaqueira. O roteiro possui diversos empreendimentos e lindas paisagens.

Foto Luciano Secchim (praia de Castelhanos)