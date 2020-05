Ministério da Saúde prorroga campanha de vacinação contra Influenza até 30 de junho

O Ministério da Saúde decidiu prorrogar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza até o próximo dia 30 de junho de 2020 em todo o território brasileiro. O término da campanha estava previsto para o dia 05 de junho.

O objetivo é alcançar a cobertura vacinal mínima de 90% em todos os grupos prioritários. Além disso, torna-se mais uma oportunidade para que as pessoas contempladas nos grupos prioritários, que ainda não foram imunizadas, possam receber a vacina contra a Influenza nos serviços de saúde.

O Espírito Santo, segundo dados parciais do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), divulgados nesta sexta-feira (29), aparece em primeiro lugar na meta total entre os estados, com 88,26% de vacinação do público-alvo.

“Apesar de o Estado estar próximo de alcançar a meta total de vacinação, é importante garantirmos a cobertura vacinal adequada em todos os grupos prioritários, o que contribuirá para a redução das complicações, das internações e, consequentemente, da mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da gripe, em especial frente à situação que o País enfrenta com a pandemia da Covid-19”, informou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

Público-alvo para a imunização

– Pessoas com 55 anos ou mais de idade;

– Crianças de seis meses a 5 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

– Gestantes;

– Puérperas (até 45 dias após o parto);

– Trabalhadores da saúde;

– Professores das escolas públicas e privadas;

– Povos indígenas;

– Grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas;

– População privada de liberdade;

– Funcionários do sistema prisional e forças de segurança e salvamento.

Dados no Espírito Santo

Dos grupos em que há meta de vacinação de 90% da cobertura vacinal, até a manhã desta sexta-feira (29), no Espírito Santo, o público idoso e dos trabalhadores da saúde superou a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, com 133,5% (494.988 vacinados) e 101,97% (101.511), respectivamente.

Nos demais grupos, a meta ainda precisa ser alcançada, como as crianças com 52,84% (147.671 vacinadas), gestantes 45,29% (18.148 vacinadas), puérperas 58,24% (3.835 vacinadas), indígenas 81,87% (3.792 vacinados) e adultos de 55 a 59 anos com 48,09% (78.491 vacinados).