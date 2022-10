MONTANHA | 1ª Feira de Ciência e Tecnologia acontece nos dias 20 e 21 de outubro

A 1ª Feira Municipal de Ciência e Tecnologia será aberta ao público do município de Montanha e cidades da região norte/noroeste do Espírito Santo, e tem como objetivo popularizar a ciência através de experimentos e projetos científicos, produzidos pelos/as estudantes da UFES e outras instituições do Município, sendo uma importante ferramenta de integração das Instituições de Ensino com a comunidade.

A SEMECT firmou parceria com a MOSTRA DE CIÊNCIAS da UFES, que vai custear a hospedagem, alimentação e transporte para os/as estudantes universitários/as do Departamento de Física, Matemática, Química, Estatística e Biologia.

Esta atividade itinerante conta com o apoio do Centro de Ciências Exatas (CCE-UFES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – processos 401774/2021-0 e 404561/2022-5).

O evento ocorrerá dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e irá abordar de forma multidisciplinar e transversal conceitos científicos, correlacionando-os com os impactos no desenvolvimento tecnológico e sustentável e sua contribuição para a soberania nacional.

As Instituições de Ensino interessadas em levar seus estudantes para visitar a Feira deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Montanha, através do telefone (27) 3754-2277 e fazer agendamento da visitação. A população em geral não necessita realizar agendamento.

A estrutura da Feira será montada no interior do Ginásio de Esportes a partir do dia 19 de outubro. Nos dias 20 e 21, as escolas estaduais, municipais, federais e particulares farão uma visita guiada pelos/as estudantes de graduação. Teremos stands com experimentos dos Departamentos de Matemática, Química, Física e Biologia da UFES, de Escolas Estaduais e Municipais, da Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Saúde, da Polícia Ambiental e outros parceiros.

TEMA: “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”

DATA: 20 e 21 de outubro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 20/10 – 09h às 19h e 21/10 – 08h às 19h.

LOCAL: Ginásio da EEEFM Dom José Dalvit.

ENDEREÇO: Av. Antônio Paulino, 784 – Centro – Montanha/ES.