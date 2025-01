Moradores de Cachoeiro, São Mateus e Vitória levam R$ 120 mil no Nota Premiada Capixaba

today23 de janeiro de 2025 remove_red_eye84

Um morador de Cachoeiro de Itapemirim, um de São Mateus e um de Vitória vão começar o ano com um reforço e tanto no orçamento. Eles foram os vencedores do sorteio anual especial do Nota Premiada Capixaba, e irão receber, cada um, R$ 120 mil. Já as entidades apoiadas pelos ganhadores – o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), de Cachoeiro de Itapemirim; a Associação Pestalozzi de Ecoporanga; e o Asilo dos Idosos de Vitória – receberão, cada uma, R$ 60 mil.



Além do sorteio especial, foram sorteados os ganhadores dos 15 prêmios mensais, cinco para cada região (Metropolitana, norte e sul), nos valores de R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil. Foram contemplados moradores dos municípios de Sooretama, Aracruz, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Vitória, Guarapari e Cariacica.



O sorteio realizado nesta quinta-feira (23) teve transmissão ao vivo pela TVE e pela Rádio Espírito Santo e contou com a participação do governador Renato Casagrande. Para o sorteio especial anual foram contabilizados os bilhetes emitidos entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, com limite de 600 bilhetes por participante. Já para os demais prêmios, concorreram os bilhetes gerados de 1º a 31 de dezembro de 2024.



“Entregamos para três sortudos os prêmios de R$ 120 mil e mais R$ 60 mil para as entidades escolhidas pelos vencedores. Essa é uma ação de educação tributária. Além de permitir que o Estado possa fazer mais investimentos em benefício da sociedade, o cidadão também concorre a prêmios. Imagina saber que está ajudando a construir um Espírito Santo mais desenvolvido e receber um prêmio que não estava esperando. É uma forma de ajudar o Governo do Estado, de ajudar os capixabas e ainda ganhar um prêmio que pode mudar a sua vida”, disse o governador.



O auditor fiscal e subsecretário da Receita Estadual Thiago Venâncio, que apresenta os sorteios, lembrou que a premiação desta quinta-feira (23) trouxe novidades que tornam o Nota Premiada Capixaba ainda mais atrativo para os cidadãos cadastrados e as entidades sociais participantes, com aumento nos valores e criação de um prêmio a mais nos sorteios mensais.



“E vem mais novidade por aí. Em maio teremos o sorteio especial de Dia das Mães, com um prêmio de R$ 50 mil por região. Os números do programa comprovam que o Nota Premiada Capixaba já se consolidou como uma importante ferramenta de educação fiscal e fortalecimento da arrecadação no Estado. Tivemos mais de 24 milhões de bilhetes concorrendo ao sorteio anual especial, e temos hoje quase 150 mil cidadãos cadastrados e 173 entidades sociais participantes”, comemorou Thiago Venâncio, ressaltando que em três anos o programa já distribuiu mais de R$ 12,5 milhões em prêmios aos cidadãos e às instituições sem fins lucrativos participantes.



Além dos 18 premiados nos sorteios mensal e anual especial realizados nesta quinta-feira (confira o nome de cada um no final da matéria), também serão contempladas as instituições sociais por eles indicadas.



O auditor fiscal e gerente de Atendimento e Relacionamento da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Pedro Gomes de Sá Junior, ressaltou a importância do programa no apoio ao trabalho desenvolvido por estas entidades.

“As instituições sem fins lucrativos recebem o equivalente a 50% do prêmio do cidadão sorteado que a indicou, além de fazerem jus ao rateio mensal, distribuído entre todas as entidades cadastradas no programa, de acordo com o índice de engajamento social. Ou seja, o programa contribui com o relevante trabalho das instituições sociais”, observou.



Os contemplados receberão uma mensagem automática pelo sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico, de modo que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, além de outras informações relacionadas ao processo.



Como participar

O Nota Premiada Capixaba tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.



Para concorrer, é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos e os bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto, e a cada 50 pontos o sistema gera um bilhete para concorrer aos sorteios.



Confira os nomes dos sorteados:

Sorteio Mensal

SORTEIO Nº 118: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 221596

Nome: MARGONES C***

CPF: 132.***.***-05

Município: SOORETAMA

Prêmio: R$ 1.500,00

Instituição Social indicada: Projeto Araçá – Centro Cultural Araçá – São Mateus

CNPJ: 01.499.271/0001-04

Prêmio: R$ 750,00



Número do bilhete sorteado: 62907

Nome: MILLENE M***** R****** G*******

CPF: 100.***.***-50

Município: ARACRUZ

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos 25 Grupo Escoteiro Jequitibá – APAEGEJ – Aracruz

CNPJ: 32.401.689/0001-52

Prêmio: 1.250,00



Número do bilhete sorteado: 154435

Nome: JORGE JOSÉ C******

CPF: 551.***.***-00

Município: LINHARES

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra

CNPJ: 27.564.699/0001-79

Prêmio: R$ 2.500,00



Número do bilhete sorteado: 70714

Nome: JOSÉ PAULO L******* D* S****

CPF: 003.***.***-59

Município: ARACRUZ

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Hospital Evangélico – Associação Evangélica Beneficente – Vila Velha

CNPJ: 28.127.926/0001-61

Prêmio: R$ 3.500,00



Número do bilhete sorteado: 120379

Nome: RAQUEL G******** C********** G****

CPF: 010.***.***-20

Município: ARACRUZ

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos 25 Grupo Escoteiro Jequitibá – APAEGEJ – Aracruz

CNPJ: 32.401.689/0001-52

Prêmio: R$ 12.500,00



SORTEIO Nº 119: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 117082

Nome: ANNA JULLIA B**** A*****

CPF: 169.***.***-16

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 1.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.707/0001-01

Prêmio: R$ 750,00



Número do bilhete sorteado: 29878

Nome: JORGETE B*******

CPF: 813.****.***-15

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.707/0001-01

Prêmio: R$ 1.250,00



Número do bilhete sorteado: 86860

Nome: RENATO V**** D* S****

CPF: 020.***.***-47

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Prêmio: R$ 2.500,00



Número do bilhete sorteado: 5717

Nome: VICTÓRIA C**** T******

CPF: 170.***.***-86

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi Atílio Vivacqua

CNPJ: 36.403.574/0001-58

Prêmio: R$ 3.500,00



Número do bilhete sorteado: 232857

Nome: REINALDO D* S****

CPF: 889.***.***-34

Município: ANCHIETA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Lar do Idoso Abrigo de Luz – Linhares

CNPJ: 27.472.265/0001-49

Prêmio: R$ 12.500,00



SORTEIO Nº 120: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 479386

Nome: ANDREA A**** D* R****

CPF: 166.***.***-54

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 1.500,00

Instituição Social indicada: Hospital Santa Rita – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Vitória

CNPJ: 28.137.925/0001-06

Prêmio: R$ 750,00



Número do bilhete sorteado: 108866

Nome: ERICH C****

CPF: 891.***.***-34

Município: GUARAPARI

Prêmio: R$ 2.500,00

Instituição Social indicada: Recanto dos Idosos Santo Antônio – Guarapari

CNPJ: 36.033.918/0001-84

Prêmio: R$ 1.250,00



Número do bilhete sorteado: 76372

Nome: SERGIO A****** F******* P****

CPF: 734.***.***-04

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 5.000,00

Instituição Social indicada: Vitória Futebol Clube

CNPJ: 27.033.745/0001-03

Prêmio: R$ 2.500,00



Número do bilhete sorteado: 648607

Nome: CAROLINY M****** S*****

CPF: 102.***.***-48

Município: CARIACICA

Prêmio: R$ 7.000,00

Instituição Social indicada: Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente – Vila Velha

CNPJ: 36.330.033/0001-47

Prêmio: R$ 3.500,00



Número do bilhete sorteado: 1962046

Nome: CLÁUDIO ROBERTO P******* d** S*****

CPF: 036.***.***-16

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 25.000,00

Instituição Social indicada: Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – ACACCI – Vitória

CNPJ: 31.730.278/0001-48

Prêmio: R$ 12.500,00

Sorteio Anual Especial

SORTEIO Nº 121: REGIÃO NORTE

Número do bilhete sorteado: 1061361

Nome: FRANCIELLE B******** D* N*****

CPF: 101.***.***-77

Município: SÃO MATEUS

Prêmio: R$ 120.000,00

Instituição Social indicada: Associação Pestalozzi de Ecoporanga

CNPJ: 36.349.843/0001-45

Prêmio: R$ 60.000,00



SORTEIO Nº 122: REGIÃO SUL

Número do bilhete sorteado: 2171176

Nome: GUSTAVO A**** C*******

CPF: 132.***.***-75

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prêmio: R$ 120.000,00

Instituição Social indicada: HIFA – Hospital Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim

CNPJ: 27.192.590/0001-58

Prêmio: R$ 60.000,00



SORTEIO Nº 123: REGIÃO METROPOLITANA

Número do bilhete sorteado: 17641902

Nome: ISABELA S******* P****** S*********

CPF: 073.***.***-62

Município: VITÓRIA

Prêmio: R$ 120.000,00

Instituição Social indicada: Asilo dos Idosos de Vitória – Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada

CNPJ: 28.165.272/0001-60

Prêmio: R$ 60.000,00

foto Hélio Filho/Secom