Morre menino de 2 anos que foi baleado durante confronto em Vila Velha

18 de fevereiro de 2022

Confirmada pela avó materna e a tia, na manhã desta sexta-feira, 18, a morte do menino Théo Henrique Soares Santos, de 2 anos, que foi atingido por bala perdida durante confronto entre rivais do tráfico de drogas no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na quinta-feira, 17.

O garoto e a mãe estavam indo comprar pão em uma padaria do bairro, quando ele foi atingido na altura da orelha. Já a mãe não foi atingida. Ele foi levado para a UTI e continuou com a bala alojada na cabeça.

No decorrer da madrugada, médicos informaram à família que o quadro clínico do garoto inspirava cuidados.

A Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. “O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finalizou em nota.

Até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.