Morre padre César Augusto, primeiro reitor do Santuário de Anchieta

today25 de abril de 2025 remove_red_eye79

Faleceu nesta quarta-feira, 23, em São Paulo, o padre jesuíta César Augusto dos Santos, 80 anos e com 59 dedicados à Companhia de Jesus.

Pe. César foi o primeiro reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, no Espírito Santo, e desempenhou papel central na preservação e difusão da memória do Apóstolo do Brasil. Atuou como vice postulador da causa de canonização do então Beato José de Anchieta, com dedicação e profundo compromisso com a missão jesuítica.

A prefeitura de Anchieta lamentou o falecimento do padre jesuíta. “A prefeitura municipal de Anchieta lamenta profundamente o falecimento do Padre César Augusto dos Santos, SJ, primeiro reitor do Santuário Nacional São José de Anchieta. Sua dedicação à fé e à cultura deixou marcas indeléveis na cidade de Anchieta e no coração de todos que o conheceram. Que seu legado continue a inspirar gerações. Descanse em paz, Padre César”.

Após sua ordenação em 1975, padre César atuou em diversas funções na Companhia de Jesus. Entre 2008 e 2014, viveu em Roma, onde, entre outras atividades, coordenou o programa brasileiro da Rádio Vaticano.

Depois permaneceu até 2017 em Anchieta e foi enviado de volta para a comunidade jesuíta do Colégio São Luís, em São Paulo.

Nos últimos anos, com a saúde mais delicada, padre César reduziu suas atividades. Em junho de 2023, mudou-se para Salvador para atuar com cultura e espiritualidade inaciana, mas retornou a São Paulo em razão dos cuidados médicos que passou a necessitar.

Padre César Augusto foi sepultado nesta quinta-feira, 24, no Cemitério Santíssimo Sacramento, em São Paulo.

foto Jesuítas/Divulgação