MPT/ES na Escola 2023: saiba quais municípios participarão do projeto

today24 de maio de 2023 remove_red_eye66

A iniciativa promove reflexões nas salas de aulas sobre temas como trabalho infantil, aprendizagem, segurança e saúde nas escolas

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) terá a participação de 11 municípios capixabas no projeto MPT na Escola 2023. A iniciativa consiste em fomentar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil e da proteção do adolescente trabalhador a partir do desenvolvimento de atividades em sala de aula, assim como reconhecer e divulgar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos da rede pública de ensino.

Inscritos em 2023

Este ano, o projeto será desenvolvido em 11 municípios capixabas, sendo eles: Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Guarapari, Ibatiba, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Foram inscritas 191 escolas para participar da iniciativa, com o envolvimento de 29.769 alunos e 1.568 profissionais da educação. Durante o projeto, os estudantes desenvolverão atividades em sala de aula sobre a temática dos direitos da criança e do adolescente.

Entre as escolas inscritas, 26,7% estão localizadas em zonas rurais e 73,3% localizam-se em regiões urbanas. Dos 11 municípios participantes, destacam-se: São Mateus, com 57 escolas inscritas; Cariacica, com 38; Cachoeiro de Itapemirim, com 25; Vila Velha, com 19; e Serra, com 17.

A coordenadora do projeto no município de São Mateus, Elivania Rodrigues, revelou altas expectativas para a edição deste ano. “Já iniciamos os trabalhos olhando para a frente, vendo nossas crianças e adolescentes serem aplaudidos pelos seus trabalhos realizados por meio do Projeto MPT na Escola. Assim, devolvendo a elas o sorriso de criança e a esperança de que podemos mudar nosso presente por meio do Projeto MPT na Escola de mãos dadas com a Educação”, enfatizou.

A premiação será dividida em três grupos: o grupo 1, que contempla alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental; o grupo 2, com estudantes de 6º e 7º anos do ensino fundamental; e o grupo 3, com a participação de alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental. As turmas do grupo 1 ficarão responsáveis por produções criativas sobre trabalho infantil; os estudantes do grupo 2 irão desenvolver projetos sobre a aprendizagem profissional/profissionalização de adolescentes; e o grupo 3 será responsável por abordar a temática da segurança e saúde nas escolas e no trabalho.

Prêmio MPT na Escola

O concurso seleciona e avalia os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos por estudantes das escolas públicas participantes da iniciativa. Os alunos inscritos concorrerão em três etapas: local/municipal, regional/estadual e nacional.

Em 2023, serão premiados trabalhos em quatro categorias por grupo, sendo elas: conto, poesia, música e desenho. A produção e a apresentação dos trabalhos devem ser de autoria exclusiva dos alunos, de modo que a participação dos educadores seja limitada às atividades de apoio, orientação e acompanhamento.

Inscrições por grupo

Grupo 1

Total de escolas: 163

Turmas: 743

Educadores: 745

Alunos: 12.737

Grupo 2

Total de escolas: 80

Turmas: 427

Educadores: 482

Alunos: 10.060

Grupo 3

Total de escolas: 73

Turmas: 322

Educadores: 341

Alunos: 6.972