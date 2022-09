Município da Serra lidera geração de empregos no mês de julho

today5 de setembro de 2022 remove_red_eye56

O município da Serra ficou no topo da geração de empregos no Espírito Santo durante o mês de julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A diferença entre admissões e demissões em julho resultou no saldo positivo de 716 novas vagas, colocando a Serra na liderança do ranking estadual, com quase o dobro do segundo município da lista, com saldo de 363 vagas.

No acumulado do ano, a Serra está em segundo entre os 78 municípios do Espírito Santo, com 4.399 vagas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico da Serra, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, destaca que a Serra conta com diversas características que favorecem a geração de empregos.

“A economia do município é diversificada, empresas e empreendimentos de grande porte nas áreas da indústria, logística, construção civil e comércio, aliada a uma cadeia robusta de prestadores de serviços”, explica o secretário.

Leitão lembra que a administração municipal tem trabalhado para atrair ainda mais empregos para a Serra. “A atual gestão está dedicada em promover a desburocratização, agilizar os processos como liberação de alvarás e licenças, além de manter diálogo constante com empresariado e entidades parceiras como Ases, Fecomércio, Findes e Sebrae”, salienta o secretário.

MAIS VAGAS

Já a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Cláudia Silva, destaca a expectativa de crescimento no número de vagas de emprego para o final do ano, quando o comércio e outras áreas ficam com as vendas aquecidas.

“Vem mais vagas por aí! Os postos de trabalho ajudam a reduzir os problemas decorrentes do aumento da desigualdade. Com mais vagas, mesmo que temporárias, as expectativas são maiores para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. É mais renda e, consequentemente, uma perspectiva de redução das desigualdades sociais”, disse Cláudia Silva.

A secretária também destacou os esforços da Prefeitura da Serra para ofertar cursos de qualificação aos munícipes.

O programa QualisSerra, por exemplo, lançado em julho deste ano em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), tem como objetivo qualificar trabalhadores para inserí-los no mercado de trabalho formal ou incentivá-los ao empreendedorismo. Várias turmas já estão nas salas de aula e novos cursos estão sendo programados pela Seter.