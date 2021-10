Município da Serra terá amplo programa de bem-estar animal

today16 de outubro de 2021 remove_red_eye12

A Prefeitura da Serra está criando, por meio da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, um amplo programa de assistência ao animal. Nele, constarão serviços de castração, operações, recolhimentos e abrigo.

Para desenvolver esta estrutura foi reservado no orçamento o valor de R$ 2 milhões. O projeto já foi discutido no Conselho de Bem-Estar Animal e segue tramitando no setor de licitações da prefeitura.

Além dessas contratações, na reforma administrativa que será enviada à Câmara de Vereadores, está prevista a criação da Diretoria de Bem-Estar animal com todas as atribuições inerentes a essa gerência, vinculada também à Sedur/Semma.

“É um processo de estruturação histórico. A prefeitura nunca teve isso. Vamos conseguir prestar um amplo atendimento para a causa animal. Agora, isso leva um tempo. Trabalhamos ainda com o orçamento de 2020 e já nos estruturamos para, em 2021, estar com tudo pronto para começar os atendimentos”, declarou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Cláudio Denicoli.

Código de Bem-Estar Animal

Também está em revisão o Código de Bem-Estar Animal da Serra, com especificações típicas do que é considerado maus-tratos. “Vamos capacitar os fiscais de meio ambiente e conseguiremos, também, disponibilizar laudos veterinários atestando possíveis maus-tratos”, afirmou Denicoli.