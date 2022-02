Município de Serra oferece vagas de emprego que não exigem experiência

Você que está à procura de uma vaga de emprego, mas ainda não tem experiência profissional, fique atento!

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), através do trabalho realizado pelo Sine, fez a capitação de 622 vagas, entre elas algumas que não exigem experiência.

As áreas são para serviços, indústria, comércio e construção civil e entre as vagas estão as de auxiliar administrativo, mecânico, serralheiro e motorista de caminhão.



“Garantir mais oportunidades nesse momento de crise econômica que estamos vivendo é importante para a promoção da autonomia e autoestima das pessoas e também para o desenvolvimento da Serra”, afirmou a secretária Cláudia Silva.



Os interessados devem comparecer ao Sine da Serra, no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, de segunda à sexta, a partir das 8h. É preciso levar carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, número do PIS e carteira de habilitação, para quem possuir.



Em caso de dúvidas, a orientação é ligar para o telefone (27) 3252-7406. Mais detalhes sobre as vagas acesse o site http://maisemprego.serra.es.gov.br/.