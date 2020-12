“Música na Band” apresenta show ao vivo de Toquinho nesta sexta-feira

O Música na Band apresenta um show ao vivo do cantor Toquinho nesta sexta-feira (11), direto dos estúdios da emissora, em São Paulo. No repertório estarão canções que marcaram a carreira do compositor.

Nascido em São Paulo em julho de 1946, Antonio Pecci Filho começou a se interessar por música ainda na infância, ouvindo os discos que seu pai comprava. Na época, era chamado pela mãe de “meu toquinho de gente”, apelido que mais tarde virou seu nome artístico. Aos 14 anos, passou a ter aulas de violão com Paulinho Nogueira, considerado seu grande mestre.

Em 1966, lançou o primeiro disco, batizado como “A Bossa de Toquinho”. O álbum trazia uma parceria com Elis Regina e Walter Silva em “Triste Amor Que Vai Morrer”. Suas primeiras melodias contaram com outras participações especiais, como Vitor Martins, Chico Buarque, Paulo Vanzolini e Jorge Ben, além de Vinicius de Moraes, seu maior parceiro ao longo de 11 anos. Ao todo, os dois fizeram mais de 100 composições, entre elas, os clássicos “O Bem-Amado”, “Como Dizia o Poeta”, “Carta ao Tom 74”, “Como é Duro Trabalhar”, “Canto e Contraponto”, “Samba da Volta” e “A Bênção, Bahia”.

Em 2018, o músico lançou o DVD “Toquinho – 50 Anos de Carreira”, no qual divide os vocais com Paulo Ricardo, Verônica Ferriani, Tiê, Muti­nho e Anna Setton.

Dono de um talento inquestionável, Toquinho se consolidou no cenário musical tornando-se um dos maiores artistas do Brasil. Entre seus singles de sucesso estão ainda “Aquarela”, “Onde Anda Você”, “Tarde em Itapoã” e “O Caderno”. Parte de sua obra também abrange o universo infantil.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.