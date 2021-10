Musical Prateados comemora 30 anos de sucesso

A banda mais tradicional de toda a região sul do estado está completando mais um ano de existência. Isso mesmo, já são 30 anos de Musical Prateados animando as festas e bailes da região.



O início da carreira foi em 1991, no distrito de Córrego da Prata, interior de Anchieta, onde possui sede até os dias atuais.



Ao longo de sua existência, a banda que se consagrou tocando forró diversificou o estilo, mas sempre deixou espaço para a preferência musical do povo local, cativando assim um público fiel que a acompanha desde sua fundação, atravessando gerações de fãs.



O primeiro disco autoral foi lançado em 1997, “Sentimentos” – nele a faixa homônima se tornou grande sucesso regional, trouxe atenção do público e uma carreira autoral de êxitos para a banda que possui hoje nove (09) álbuns e dois (02) DVDs lançados.



Em 2007, a sobrinha do fundador Siríco, vocalista Nanda Satto e o músico Aerton Nunes assumiram a direção da banda, aposentando os membros fundadores já com longa estrada nos bailes à frente do Musical Prateados, e mantendo a tradição e história da banda.



Assim, o Musical Prateados aderiu a outros segmentos do forró, como o sertanejo e o forró nordestino, ambos desde os mais tradicionais clássicos até aos contemporâneos sucessos do momento.



Em 2017 a banda recebeu o prêmio “Destaques 2017” oferecido às entidades de todas as áreas que se destacaram na cidade naquele ano, entregue pelas mãos do prefeito. Seu último lançamento, foi em 2018 com o álbum “As 20 mais do Prateado”, uma coletânea que reúne as músicas que marcaram sua trajetória, ano em que a banda ganhou uma moção de congratulações e aplausos da câmara municipal de Anchieta pelos então 26 anos de fundação.



Já em 2020, com as medidas de isolamento social, o grupo comemorou seus 29 anos em um show gravado no espaço sede Depósito Sertanejo transmitido através de ‘live’ em seu canal do youtube, fazendo história como banda com o maior público em ‘lives’ da região.



Vida longa ao Musical Prateados e que eles continuem trazendo muita alegria através da música que embala a emoção do público, unindo gerações em seus shows inesquecíveis.