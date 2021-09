Mutirão de vacinação contra Covid-19 continua nesta sexta (24) em Anchieta

Amanhã (24) o município de Anchieta continua realizando o mutirão de vacinação contra Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos. A ação de imunização irá ocorrer das 16h às 20h, na Central de Vacinação, que funciona na Estratégia de Saúde da Família Centro III, ao lado do PA e no Centro de Especialidades Unificadas (CEU).

No CEU será na modalidade drive thru, já na Central de Vacinação irá acontecer como habitualmente.

Não é necessário agendamento, será por livre demanda, mas é preciso cadastrar o adolescente no Vacina e Confia do governo do Estado. (clique aqui)

Informações: (28) 3536-2926.