MV BILL é atração principal do Origraffes com show gratuito na Serra

O cantor de rap nacional MV Bill é uma das atrações do Encontro Internacional de Arte Urbana, o Origraffes 2022, que acontece este fim de semana na Praça Central do Bairro Feu Rosa, no município da Serra. O artista fará sua apresentação na noite de sábado, dia 23 de julho.

O Rapper, de 48 anos, é conhecido em todo o país como um dos principais cantores de rap nacional. O artista conta com quatro álbuns lançados, sendo o primeiro em 1998.

O Origraffes é realizado pelo Ministério do Turismo, Instituto Cultural da Vale e Banestes e conta com o apoio da prefeitura da Serra.

Além do rapper, o evento conta com shows de César MC, Afronta MC, Budah, além de batalha de break, um painel coletivo com artistas convidados, slam, DJ’s, workshop de graffiti, sticker e exposição de sticker.

O secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Marcelo Laporte, falou sobre a importância de ações como essas para o município.

“Os festivais de grafite têm um importante papel cultural e também social. Além de fortalecer a relevância dessa expressão artística, eles também atuam de forma muito positiva junto à comunidade que recebe o evento, pois o bairro todo muda, se alegra e se renova. A arte e as cores têm um papel transformador na vida das pessoas. Este grande evento contribui significativamente para despertar o sentimento de valorização dos jovens nas comunidades,” pontuou Laporte.

Serviço

Origraffes

Local: Praça Central, Feu Rosa.

Data: 22 a 24 de julho.

Hora: a partir das 9 horas.