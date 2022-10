“Não disputo a eleição contra Bolsonaro. Meu adversário é o Manato”, diz Casagrande

Durante reunião organizada pelo deputado estadual Bruno Lamas com 200 apoiadores do PSB da Serra, o governador pediu que o eleitor compare os candidatos e destacou: “Não disputo a eleição contra Bolsonaro. Meu adversário é o Manato”

O governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição ao governo do Estado, esteve ontem (13), na sede do seu partido, na Serra, ao lado de cerca de 200 apoiadores, numa reunião organizada pelo deputado estadual Bruno Lamas (PSB), e deu novos sinais de que a sua campanha vai aumentar o tom na reta final.

Casagrande estimulou os aliados a conversarem com os eleitores sobre a diferença no perfil dos candidatos. “Meu adversário foi assessor do presidente Bolsonaro, e ele tirou o meu concorrente da assessoria. Foi presidente do conselho do Sebrae, e a instituição o tirou da presidência. Foi diretor do Metropolitano, a direção do hospital tirou ele do comando. Então, se não deu certo em nenhum lugar, vai dar à frente do governo do Estado?”, indagou Casagrande.

O governador lembrou que não gosta de fazer comparações, mas, no segundo turno, tem de fazer, não por um motivo pessoal, mas porque o Espírito Santo está em jogo.

“As pessoas vêm me abraçar nas ruas e dizem: ‘Pelo amor de Deus, governador, você tem de ganhar esta eleição!’. Eu tenho de ganhar a eleição, mas é com o pé no chão. Se continuarmos trabalhando, mostrando as nossas potencialidades, a diferença entre as pessoas e os projetos, com serenidade, nós vamos ganhar. O que o meu adversário já fez pelo Estado? A eleição está na nossa mão!”, discursou, otimista.

Mas, em seguida, fez um alerta. “Esta eleição não permite um voto envergonhado. Ela exige que o adesivo esteja no peito, no carro, na casa, que carreguemos a bandeira e conversemos com as pessoas. O Espírito Santo não pode ter retrocessos.”, declarou.

Casagrande também lembrou que, ao contrário do que o seu adversário insiste em mostrar na campanha eleitoral do segundo turno, não há uma disputa entre ele e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eu não disputo a eleição contra Bolsonaro. Meu adversário é o Manato”, reforçou o governador, para uma plateia eufórica.

Ainda no campo das comparações, o candidato do PSB disse ser detentor de um diferencial em relação ao seu concorrente, que precisa ser analisado pelo eleitor antes de depositar o voto na urna. “Tenho capacidade de dialogar com qualquer presidente eleito. O meu adversário, não!”, frisou.

Suplente na eleição para deputado estadual, com 16.473 votos, Bruno organizou o evento em busca de novos apoios para Casagrande. A militância foi dividida em grupos que irão atuar principalmente nos bairros da Serra em que o socialista teve desempenho inferior ao do concorrente.

“É um trabalho de formiguinha. Cada um tem de fazer a sua parte, com o pé no chão, sem vaidades, com muita humildade, para mostrarmos quem é o melhor para o Espírito Santo”, analisou Bruno.

