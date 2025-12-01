Nobat lança canção que espelha a tensão da guerra na véspera de um fim de relação

Já está no ar “Antes de Kiev”, o novo single do cantor e compositor mineiro Nobat, que marca hoje seu retorno definitivo após três anos sem lançamentos. A faixa, que chega às plataformas digitais neste 1º de dezembro de 2025, abre o caminho para Movimento, projeto tridisciplinar que se desdobra em álbum, livro e filme previstos para 2026 e 2027.

Composta por Nobat e o cineasta Tiago Tereza em 2022, “Antes de Kiev” nasceu em meio às notícias que anunciavam a invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Naquele momento, enquanto o mundo observava o cerco à capital ucraniana, o artista vivia também o limiar do fim de um relacionamento longo. “A tensão que antecede uma guerra — o silêncio que precede a primeira explosão — me lembrou a angústia o que eu sentia na véspera do fim da minha relação afetiva. A véspera as vezes é mais tensa que o próprio fim”, conta.

Logo no primeiro verso — “Antes de Kiev / que era aqui” —, Nobat faz um jogo de palavras que transforma o distante em próximo, o geopolítico em emocional, brincando com o mesmo efeito produzido pela canção “Haiti”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil (“O Haiti é aqui”). Através dessa menção, o artista cria um espelho entre tempos e territórios, traduzindo o caos global em linguagem afetiva. O artista ainda cita, no encerramento da canção, um dos versos de “Um girassol da cor do seu cabelo”, clássico do compositor mineiro Lô Borges.

Produzida por Brandu, “Antes de Kiev” foi realizada entre 2023 e 2025 em três etapas. A primeira parte das gravações aconteceu em Belo Horizonte, no estúdio casa12; depois, a canção ganhou corpo no sítio da família de Nobat situado aos pés da Serra da Moeda, em Brumadinho (MG); e a finalização se deu em Vitória (ES), onde o artista vive atualmente, com gravações vocais, mixagem e masterização assinadas por Dan Abranches, no Estúdio Selva.REC.

Musicalmente, “Antes de Kiev” é uma obra de fusão e contrastes. O arranjo parte de violões e guitarras que gradualmente se expande com camadas eletrônicas, synths, beats e uma orquestração densa, que confere à faixa uma dimensão cinematográfica e contemporânea. A instrumentação inclui ainda baixo, synth bass, bateria rufada em referência à marcha militar e o uso de samples. O resultado é uma canção de múltiplas camadas estéticas e emocionais, que transita entre o lirismo mineiro do Clube da Esquina, o pop atmosférico contemporâneo de The Weeknd e uma textura orquestral de grande impacto, mantendo como eixo central a tensão íntima que antecede o colapso.

Com dez anos de carreira, Nobat construiu uma obra de travessia entre linguagens. É cantor, compositor e também produtor cultural, com colaborações em cinema, artes visuais e projetos musicais de diferentes vertentes. Já trabalhou e gravou com nomes como Elza Soares, BNegão, Marina Sena, Curumim, Giovanni Cidreira, Sérgio Pererê, entre muitos outros. Nascido em Minas Gerais e atualmente radicado em Vitória (ES), o artista se afirma como uma das vozes mais inquietas e poéticas da música brasileira contemporânea.

Mais do que uma canção, “Antes de Kiev” é a porta de entrada para um universo narrativo maior. O projeto Movimento nasce de um período de transformações profundas na vida do artista — um tempo de ruptura, reinvenção e explosão criativa que transbordou da música para a escrita e o cinema. “O disco, o livro e o filme são como três dimensões de uma mesma emoção. Cada um respira de um jeito, mas todos nascem do mesmo corpo”, explica Nobat.

Com o novo single, Nobat abre uma nova trilha dentro de sua contribuição à música brasileira contemporânea — unindo som, palavra e imagem em uma mesma corrente criativa. Um retorno à altura de um artista que busca, mais do que compor, criar mundos.

fotos Ana Luiza Pio