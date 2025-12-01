Nova canção do Beat Locks traz um universo de influências do congo com a eletrônica

O Beat Locks, banda reconhecida por conduzir há duas décadas e meia o tributo mais longevo ao Charlie Brown Jr., abre um novo capítulo na própria trajetória com o lançamento de “Quando Ela Chegar”, faixa que integra o próximo e primeiro disco do grupo, previsto para o segundo semestre de 2026.

A canção, já disponível nas plataformas digitais, apresenta a identidade autoral da banda, revelando um som moderno, alto astral e carregado de personalidade.

Misturando influências do congo com pitadas eletrônicas, o Beat Locks cria uma atmosfera noturna, envolvente e contemporânea.

“Quando Ela Chegar” narra os instantes intensos de um encontro marcado por uma ligação na madrugada, quando uma mulher de presença marcante e irresistível escolhe viver o momento ao lado de um cara simples, num cenário íntimo descrito poeticamente como “apenas um edredom”.

A faixa mergulha em uma sensualidade real e descomplicada, guiada pela química entre os personagens e pela estética sonora característica da banda.

A composição leva a assinatura do vocalista da banda, Maurício Pratti, do guitarrista Lucas Carvalho e do baixista Juan Pablo, que constroem uma narrativa direta e imagética, reforçando o amadurecimento artístico do Beat Locks nesta nova fase.

A produção musical e a engenharia de som ficaram a cargo de Felipe Gama, e a música foi gravada no estúdio Gama Soundz.

Com “Quando Ela Chegar”, o Beat Locks sinaliza um disco com argumentos e evolução, mantendo a energia que sempre marcou sua história, mas agora com o brilho renovado de quem está pronto para mostrar muito mais.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/track/2lxpmxzSq7RNmZ3IZO8sEQ?si=8c83f672a1964fcf

Soundcloud:

https://soundcloud.com/beatlocks/quando-ela-chegar?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing