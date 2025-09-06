Nova indústria de café abre as portas no Espírito Santo

5 de setembro de 2025

Segundo maior produtor de café do Brasil e destaque nas exportações do grão, o Espírito Santo ganha mais uma indústria de processamento de café. Nesta quinta-feira (04), a DM Descafeinadores do Brasil inaugurou uma unidade fabril em Sooretama, município localizado na microrregião Rio Doce. A solenidade teve a presença do vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, além de autoridades, executivos da empresa e lideranças da região.

Com R$ 150 milhões de investimento, a fábrica possui 9.526 metros quadrados de área construída, organizada em seis pavimentos industriais. Ao todo, serão gerados 130 empregos diretos. De origem internacional, a DM do Brasil pertence à EISA Empresa Interagrícola, parte da multinacional suíça ECOM Agroindustrial, e a Descamex, do México.

“Visitamos as obras dessa fábrica no ano passado, oportunidade em que conhecemos a estrutura e o planejamento operacional da empresa. Hoje, a DM inicia a operação desta bela unidade. Um investimento robusto que amplia a participação do nosso Estado no setor industrial do café. Uma empresa que vai comprar e processar café aqui no Espírito Santo para comercializar um produto com maior valor agregado, proporcionando melhor remuneração e geração de mais postos de trabalho”, afirmou o vice-governador.

Ricardo Ferraço destaca ainda que a escolha da DM reflete a confiança no Espírito Santo. “O Estado já é um grande produtor de café e vai se tornar um polo de processamento. Quando uma empresa com origem internacional escolhe investir aqui, isso não é por acaso. Temos que comemorar o desenvolvimento e esse momento de prosperidade que vivemos no Espírito Santo.”

A empresa projeta adquirir 250 mil sacas de café por ano de cafeicultores capixabas para produzir 200 mil sacas de 60 quilos de café descafeinado e comercializar a cafeína in natura, que é retirada durante o processo, para indústrias de alimentação, cosméticos, farmacêutica, entre outras. Cerca de 80% da produção de café descafeinado será destinada ao mercado internacional. Já a produção para o mercado nacional deve atender marcas, como Nespresso e Três Corações.

“A DM Descafeinadores do Brasil é uma fábrica de ponta que traz inovação e desenvolvimento ao nosso Estado. Ela vai produzir café para os capixabas, para o Brasil e para o mundo. Este é o Espírito Santo: um lugar que une tradição e tecnologia, fortalece a cafeicultura, gera empregos, agrega valor ao produto local e abre novos mercados”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

O diretor da DM Descafeinadores do Brasil, Carlos Santana, também comentou sobre o investimento. “Temos um processo inovador e pioneiro de descafeinização totalmente natural. A vocação logística do Espírito Santo é indiscutível. Daqui conseguimos atender todo o território nacional. Estamos no centro da maior concentração de coffea canephora do ocidente, que é fundamental para a indústria do solúvel. Aproveito para fazer mais um agradecimento e parabenizar o Governo do Estado. No Espírito Santo, encontramos não apenas gestores públicos, mas verdadeiros guerreiros em busca de investimentos”, ressaltou.

