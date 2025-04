Nova promessa do sertanejo Juliana Moretto lança novo single “Versão Feminina”

today25 de abril de 2025 remove_red_eye37

Após conquistar o público com o sucesso de “Foi Sorte”, que ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações, a cantora lança nova música

Após conquistar o público com o sucesso de “Foi Sorte”, que ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações, Juliana Moretto, a nova promessa do sertanejo feminino, apresenta seu novo single: “Versão Feminina”. Gravada no renomado Studio Stage, em São Paulo, a faixa chega como mais um passo firme na consolidação de sua carreira.

Assista ao clipe

“Versão Feminina” é uma canção poderosa, que une a essência do sertanejo romântico com a intensidade emocional que só uma mulher sabe transmitir. Com um refrão marcante, versos sinceros e uma interpretação visceral, Juliana mergulha na dor do amor espelhado — aquele em que as semelhanças entre o casal se tornam desafios. Como canta a artista: “Eu falo de você, mas eu sou igualzinha” — uma confissão que ressoa com milhares de histórias reais.

A música carrega influências marcantes de ícones como Maiara & Maraisa, Lauana Prado e Marília Mendonça, celebrando e reforçando a força do sertanejo feminino contemporâneo. A composição é assinada por Ana Nery, Leo Souzza, Tiago Marcelo e Kel Bertin, nomes em ascensão na cena sertaneja, que traduzem com sensibilidade e autenticidade os dilemas do amor moderno.

“Versão Feminina” é mais do que uma música — é um espelho, uma voz para quem ama demais, se machuca, mas não desiste. É a prova de que a sofrência segue viva, pulsante, e com muito protagonismo feminino.

A música já está disponível em todas as plataformas digitais e promete ser mais um sucesso no repertório de Juliana Moretto.