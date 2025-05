Nova Venécia recebe pacote de obras e melhorias do Governo Estadual

today9 de maio de 2025 remove_red_eye36

Nesta sexta-feira (09), o governador Renato Casagrande esteve em Nova Venécia, na microrregião Noroeste, para anunciar novos investimentos e entregar importantes obras à população. Durante a visita foram assinados quatro convênios voltados à infraestrutura urbana, com foco na melhoria da mobilidade e qualidade de vida.

Também foi autorizada a execução de obras de drenagem e pavimentação de ruas no bairro Coqueiral, além da ampliação de uma escola estadual. O governador inaugurou ainda melhorias no bairro Rúbia, realizada por meio de convênio no valor de R$ 3,3 milhões, e entregou unidades habitacionais do programa Nossa Casa, reforçando o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento social e urbano do município.

“Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que são do Espírito Santo. Temos um Estado organizado e que se destaca em diversas políticas públicas. Temos inúmeros desafios pela frente, mas estamos caminhando muito bem e alcançando ótimos resultados. Não queremos ficar na frente de ninguém, mas não queremos ficar atrás de ninguém. Queremos que com essas obras e serviços a gente siga transformando a vida dos capixabas. E se continuarmos no caminho certo, sem desvios, sem interrupção de projetos e programas, vamos seguir caminhando em alta velocidade para que nosso Espírito Santo continue sendo referência para o Brasil”, disse o governador.

Durante a solenidade foram firmados quatro novos convênios com o município de Nova Venécia, que juntos somam mais de R$ 22 milhões em investimentos. Dentre eles, destaca-se o convênio no valor de R$ 13,4 milhões para obras de drenagem e pavimentação em 14 ruas no bairro Aeroporto I; R$ 5,9 milhões para asfaltamento de 27 ruas em diversos bairros; R$ 2,4 milhões para obras no bairro São Cristóvão; e R$ 515 mil para melhorias na rua Miguel Salvador, no bairro Municipal I.

“Uma sexta-feira dessas, cheia de entregas e anúncios de investimentos importantes é um sextou mais que especial para Nova Venécia e região. Um dia histórico, com diversas benfeitorias no agro, educação e infraestrutura e que têm capacidade considerável de melhorar o dia a dia das pessoas. Governo equilibrado, com DNA municipalista, que equilibra gestão e investimentos para seguir avançando”, comentou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.



Um importante destaque do evento foi a entrega de 21 unidades habitacionais do programa Nossa Casa, destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos e inscritas no CadÚnico. As moradias fazem parte do convênio FEHAB nº 003/2021, com investimento total de R$ 3,4 milhões – sendo R$ 2,2 milhões repassados pelo Governo do Estado e o restante como contrapartida do Município. Ao todo, o acordo prevê a entrega de 32 unidades habitacionais — as 11 restantes já se encontram em fase final de acabamento.

Na área da Educação, o Governo do Estado autorizou o início da obra de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Alarico José de Lima, no distrito de Guararema. O investimento é de R$ 12,1 milhões. A intervenção contempla a ampliação da unidade escolar, incluindo o bloco educacional com salas de aula climatizadas, laboratórios, auditório, sala de leitura, cozinha, refeitório, com sistemas atualizados de instalações elétricas, rede de telefonia, lógica, redes hidrossanitárias, sistema de prevenção e combate a incêndio, além de quadra poliesportiva e urbanização externa.



Outro investimento anunciado é o início dos serviços de revitalização da sinalização viária na Sede de Nova Venécia, que será realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O investimento de R$ 367.583,35 é proveniente dos recursos de multas, conforme prevê a legislação nacional.



Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande participou da entrega de mudas frutíferas para agricultores familiares do município, ação que faz parte do projeto Arranjos Produtivos, gerenciado pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e com participação da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Ao todo, 63 agricultores familiares venecianos estão cadastrados no programa e receberão cerca de 20 mil mudas.

Em Nova Venécia será utilizada uma técnica de cultivo batizada de “pomar vivo”, na qual os agricultores recebem cinco tipos diferentes de fruta para diversificar a produção e ter possibilidade de colheita durante todo o ano, de acordo com informações da Ales. Serão mudas de goiaba, cajá, coco, abacate e frutas cítricas (como laranja, limão, pomelo ou tangerina ponkan).

fotos Hélio Filho/Secom