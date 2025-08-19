Novo píer flutuante vai impulsionar turismo náutico e sustentável no Espírito Santo

today19 de agosto de 2025 remove_red_eye148

Evento, que será realizado no sábado, apresenta agências e novidades para o turismo sustentável de observação de baleias no litoral capixaba

Vitória se prepara para um momento especial neste sábado (23), às 8h, na Praça do Papa. O evento vai marcar a celebração da temporada de observação das baleias-jubarte, apresentando ao público as agências responsáveis pelos passeios e as novas infraestruturas que serão implementadas para fortalecer o turismo sustentável na capital.

Inicialmente previsto como inauguração oficial do píer flutuante, o cronograma foi adiado, mas a programação de sábado permanece como um encontro de valorização da atividade que mais cresce no Espírito Santo: o turismo de observação de baleias.

O novo píer, que será inaugurado provavelmente em setembro, contará com rampa de 10 metros e flutuantes, fruto de uma gestão compartilhada entre o Instituto Baleia Jubarte, a Prefeitura de Vitória e o Sebrae, com apoio da Capitania dos Portos. A estrutura será exclusiva para o turismo náutico e, principalmente, para os embarques de observação de baleias.

O anúncio do novo pier foi feito pelo oceanógrafo e coordenador estadual do Instituto Baleia Jubarte, Paulo Rodrigues, que recebeu recentemente a comenda Augusto Ruschi, voltada para defensores da natureza, das mãos do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O deputado, inclusive, ajudou na articulação com a Capitania dos Portos para instalação do píer.

Gandini entrega ao oceanógrafo Paulo Rodrigues a Comenda Augusto Ruschi, destinada aos defensores da natureza. (crédito Caroline Costa Pereira)

O oceanógrafo destaca que a iniciativa vai consolidar Vitória como referência nacional:

“Somos o principal berçário da baleia-jubarte no Brasil. Esse turismo é sustentável, valoriza nossa riqueza natural e gera renda para a cidade”, afirma.

Todos os anos, cerca de 35 mil baleias-jubarte migram das águas geladas da Antártica para se reproduzir no litoral capixaba. Em 2024, os passeios atraíram visitantes de diversos estados, consolidando o Espírito Santo como destino cada vez mais procurado.

Além da proximidade com as baleias, o evento deste sábado será uma oportunidade para o público conhecer de perto as agências credenciadas e os projetos de infraestrutura que vão impulsionar ainda mais o turismo sustentável na capital.

crédito Paulo Rodrigues