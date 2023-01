Novo presidente da Câmara da Serra promete dedicação total em prol da cidade

today2 de janeiro de 2023 remove_red_eye38

O novo ano chegou e com ele também a nova configuração da Mesa Diretora da Câmara Municipal da Serra, eleita para o biênio 2023-2024. Presidida pelo vereador Saulo Neves, o Saulinho da Academia, a mesa é composta ainda pelos vereadores Gilmar Dadalto (1º vice-presidente); Cleber Serrinha (2º vice-presidente), Elcimara Loureiro (1ª secretária) e Adriano Galinhão (2º secretário).

Ciente dos desafios a serem enfrentados, o vereador Saulinho da Academia está animado para a nova missão no legislativo serrano. “Estar à frente da casa do povo por si só já é um desafio considerável porém, o maior desafio da Câmara de Vereadores é aproximar a comunidade das decisões tomadas em plenário, pois os projetos que passam por lá impactam significativamente na vida das pessoas”, declara o parlamentar.

O novo presidente destaca ainda que sua atuação não será sozinho e é necessário uma mesa diretora forte, sempre em busca do melhor para a cidade. “Essa nova mesa diretora possui esses requisitos”, enfatiza.

Legado para a cidade

Otimista em relação aos trabalhos do legislativo em 2023, o vereador garante que os munícipes podem esperar um Saulinho da Academia dedicado e empenhado em fazer jus a confiança que lhe foi atribuída.

“Buscarei sempre ter a consciência que o poder emana do povo, pois antes de ser presidente da Câmara eu sou um munícipe, nascido e criado na Serra e pretendo continuar aqui, criando minha família e quero deixar um legado para minha cidade. Uma vez que isso seja feito, me darei por satisfeito em saber que honrei meu compromisso firmado com a população do nosso município”, declara o novo presidente.