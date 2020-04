Novos médicos chegam para reforçar atendimentos nas Unidades de Saúde de Guarapari

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recebe nesta semana, três novos médicos que farão parte do quadro de servidores das Unidades Básicas de Saúde: Dr. Arnaldo Magalhães Neto, em Muquiçaba; Dr. Roberto Calmon, Centro; e Thereza Loyola de Jesus, em Meaípe.



O município aguarda a segunda chamada da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para preencher mais quatro vagas destinadas à atenção básica. Esses profissionais fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura de Guarapari e o Governo do Estado, pois o município aderiu ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, realizado pelo Instituto Capixaba de Ensino Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi).



Na próxima semana, Guarapari vai receber mais sete novos profissionais do Programa Mais Médicos que irão atuar nas Estratégias de Saúde da Família. As novas contratações visam o fortalecimento da Atenção Básica, com a ampliação dos serviços, além de facilitar o acesso da população e melhorar a qualidade da assistência prestada.