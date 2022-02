Obras avançam para pavimentar ruas em Guanabara, Anchieta

Estão sendo contempladas as ruas Antônio Carlos Rodrigues, Anchieta (trechos 01, 02 e 03), Flamingos, Garoupas, Badejos, Delfins, Capixabas e Tanharu.

As obras avançam no bairro Guanabara, em Anchieta, onde 10 ruas irão receber obras de drenagem e pavimentação. As vias também irão ganhar calçadas.

De acordo com a secretaria de Infraestrutura, serão executados 37.018,14 m² de pavimentação em Guanabara, com 625,12 m² de passeios em concreto (calçadas) e rampas. O valor do convênio, celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado, é de R$ 6.581.793,06.

O serviço de drenagem será composto por uma rede de manilhas, de diferentes tipos de diâmetro e profundidade, caixas ralos, caixas coletoras, poços de visita, saídas d’água, dissipadores, sarjetas e transposições de segmento de sarjeta. A empresa executora da obra é a RR Costa.



As ruas do bairro contempladas com a pavimentação serão:

– RUA ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES – 3.126,69 m² de pavimentação;

– RUA ANCHIETA-TRECHO 01 – 3.699,30 m² de pavimentação;

– RUA ANCHIETA-TRECHO 02 – 6.988,30 m² de pavimentação;

– RUA ANCHIETA-TRECHO 03 – 4698,00 m² de pavimentação;

– RUA DOS FLAMINGOS – 2.756,60 m² de pavimentação;

– RUA DAS GAROUPAS – 1.378,30 m² de pavimentação;

– RUA DOS BADEJOS – 1.470,70 m² de pavimentação;

– RUA DOS DELFINS – 1.984,40 m² de pavimentação;

– RUA DOS CAPIXABAS – 5.556,65 m² de pavimentação;

– RUA TANHARU – Será 5.359,20 m² de pavimentação.