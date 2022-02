Onze escolas retomam aulas com calendário diferenciado na Serra

today3 de fevereiro de 2022 remove_red_eye147

Alunos de nove Unidades de Ensino e dois anexos voltarão às aulas a partir da próxima semana, conforme calendário de conclusão de obras de cada escola no município da Serra. Um novo planejamento de retorno às atividades escolares foi necessário por causa do atraso por parte da empresa executora dos serviços de reforma e ampliação.

A Secretaria de Educação da Serra (Sedu) destaca que pais e responsáveis pelas crianças e alunos matriculados nestas unidades foram comunicados previamente, por meio de grupos de WhatsApp, telefonemas e cartazes afixados em locais estratégicos, com informações sobre as novas datas previstas para o início do ano letivo.

Cabe ressaltar, ainda, que os alunos não serão prejudicados, tendo em vista que o calendário escolar será refeito e toda a carga horária escolar cumprida.



Confira as unidades:

EMEF Djanira Maria de Araújo – Previsão de retorno: 08/02/2022

EMEF Dom Helder Pessoa Câmara – Previsão de retorno: 07/02/2022

EMEF Irmã Cleuza Carolina Rody Coelho – Previsão de retorno: 21/02/2022

EMEF Profª. Maria Helena Baioco – Previsão de retorno: 08/02/2022

EMEF Vovó Ritinha – Previsão de retorno: 07/02/2022

CMEI Geralda de Carvalho Patrocínio – Previsão de retorno: 07/02/2022

CMEI Jorge Santana Correa – Previsão de retorno: 14/02/2022

CMEI Penélope – Previsão de retorno: 14/02/2022

CMEI Espaço Feliz – Previsão de retorno: 14/02/2022

Anexo EMEF Leonel Brizola – Previsão de retorno: 14/02/2022

Anexo EMEF Dom José Mauro – Previsão de retorno: 28/02/2022