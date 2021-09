Operação Safra: 478 atendimentos sem registro de furtos e roubos em Anchieta

Entidades que compõem a execução da Operação Safra em Anchieta, que acontece durante a colheita do café conilon, avaliaram que a ação foi um sucesso no município. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que coordena a operação, foram realizados 478 atendimentos no período de 11 de maio a 15 de agosto.

A Operação Safra é realizada durante a colheita do café conilon, um dos principais produtos do agronegócio capixaba e de Anchieta. Nessa época a procura por mão de obra nas lavouras é redobrada e há uma maior circulação de pessoas nas áreas rurais.

Conforme a Guarda Civil Municipal de Anchieta e a Polícia Militar, que integram a operacionalização da iniciativa, dos 478 atendimentos durante o período não foram registrados furtos e nem roubos aos produtores rurais.

A operação Safra surgiu de uma demanda dos produtores rurais, em especial os produtores de café, que durante a colheita eram alvos de assaltantes que levavam sua produção ou então o pagamento dos funcionários que estavam na colheita.

Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Fabiano Mezadri, a cultura do café é um dos principais alicerces da economia rural de Anchieta. Já para o Gerente da Guarda municipal, Vander Nogueira, a operação além de ser um sucesso, aproximou ainda mais a corporação dos agricultores fortalecendo o trabalho da patrulha rural da Guarda Municipal.