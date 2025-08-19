OperaES alcança marca de mais de 100 mil cirurgias eletivas

today18 de agosto de 2025 remove_red_eye52

A Secretaria da Saúde (Sesa) está executando o Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES) e já realizou, até esta segunda-feira (18), 100.188 cirurgias eletivas.

A meta estipulada para este ano é realizar 130 mil cirurgias. Em média, estão sendo realizados 438 procedimentos por dia. No total, estão sendo investidos R$ 130 milhões nos procedimentos eletivos este ano.

As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas, que não são consideradas de urgência. Para executar o OperaES, a Sesa conta com serviços em 35 hospitais, entre rede própria, contratada e contratualizada.

As especialidades com maiores procedimentos são cirurgia oftalmológica, cirurgia geral, cirurgia ortopédica, ginecológica e urológica, além de procedimentos clínicos.

“O OperaES está proporcionando um aceleramento do tempo de espera e temos trabalhado muito para ultrapassar a meta de 130 mil cirurgias realizadas este ano. Queremos um desempenho recorde. Para isso, ampliamos os horários para realização de procedimentos e também realizando cirurgias em um sábado por mês”, disse o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Os procedimentos ocorrem em todas as quatro regionais de saúde do Estado: Norte, Central, Metropolitana e Sul. Cada unidade hospitalar que integra o OperaES, seja ela da rede própria da Secretaria da Saúde ou contratada, tem metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.

Atualização do cadastro no Integra Saúde

Para o cidadão ser informado adequadamente da marcação de sua cirurgia, é importante que mantenha atualizado o seu cadastro no sistema do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para isso, basta acessar o Portal Integra Saúde no link https://integra.saude.es.gov.br

O usuário é direcionado ao Gov.br, onde é só colocar o login e a senha cadastrados (caso não tenha feito o cadastro no Gov.br, é só realizar). Em seguida, ele é direcionado ao Integra. Na coluna, à esquerda, é só clicar em “Meu Perfil” e colocar as informações que estão desatualizadas.