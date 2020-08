‘Os Espetaculares’ entra em cartaz no cinema drive in em Vitória

today21 de agosto de 2020 remove_red_eye30

O Cinema Drive In, ao ar livre, onde as pessoas assistem os filmes de dentro de seus carros, tem sessões todos dias, porém, com o super lançamento estrelado por Rafael Portugal, a primeira sessão teve início nesta quinta-feira (20), indo até domingo (23), sempre às 20h40.

Com direção de André Pellenz, o filme é estrelado por Rafael Portugal e Victor Meyniel e grande elenco. A produção fala de uma trupe de comediantes que precisa ganhar um concurso e se afirmar no mercado dos espetáculos, numa comédia sobre o mundo da comédia, revelando os bastidores do stand-up, onde as melhores piadas nem sempre estão no palco. O filme tem o mesmo diretor de outro sucesso nacional ‘Minha Mãe é Uma Peça’, protagonizado por Paulo Gustavo. ‘Os Espetaculares’ também tem no elenco, Paulo Mathias Jr, Luisa Perisse, Dj Amorim e Elisa Pinheiro.

É bom lembrar que as sessões também têm exibição exclusiva no Cinesystem Drive In Vitória e, nas sessões do fim de semana tem também outros filmes para crianças e adultos.

Ingressos:

Podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da Cinesystem.

Os Espetaculares

Sessões: Quinta a domingo, às 20h40

Local: Cinesystem Drive In Vitória – Novo Aeroporto

Informações: Cinesystem