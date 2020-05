Os mitos e as verdades sobre alimentação na pandemia

Com a chegada do novo Coronavírus (Covid-19), algumas notícias falsas, popularmente conhecidas por fake news, afirmam que há alimentos específicos ou nutrientes milagrosos capazes de prevenir, tratar ou combater a Covid-19.

A nutricionista Sabrina Viana Coelho, que atua pela Pró-Saúde no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, recomenda consumir mais alimentos in natura, como frutas, verduras e legumes, grãos diversos, alimentos capazes de auxiliar no bom funcionamento do corpo, já que eles são saudáveis e excelentes fontes de fibras, vitaminas e minerais.

“O nosso sistema imunológico é capaz de atuar contra diferentes doenças, vírus e bactérias, por isso, um determinado alimento não é suficiente para combater doenças, como o coronavírus. Quando consumimos alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais, eles são capazes de ajudar e até evitar complicações da doença, principalmente para os diabéticos, hipertensos e obesos, considerados grupo de risco”, alertou.

Segundo a nutricionista, uma pessoa que se alimenta corretamente pode manter seu corpo mais resistente às infecções, mas isso não significa que ela está imune ao novo coronavírus. Há outros fatores, segundo a nutricionista que podem ajudar no equilíbrio e bom funcionamento do organismo, como evitar ficar ansioso.

“Nesse período em que as academias e os parques estão fechados por conta do distanciamento social, o recomendado é praticar uma boa alimentação, evitar o estresse; dormir no mínimo 8h por dia; definir uma rotina de trabalho e estudo e não esquecer de beber bastante água”, destacou a nutricionista.

Confira alguns mitos e verdades relacionados aos alimentos

Chá de gengibre ajuda a combater o Coronavírus?

Mito: O chá de gengibre ajuda a acelerar o metabolismo; aumenta a temperatura corporal e quando aliado a uma dieta saudável e prática de exercícios físicos, ele acaba ajudando a perder peso.

Comer alho evita o contágio pela doença?

Mito: Embora o alho possua componentes que auxiliam nos processos de defesa do organismo, não há evidência científica que comprove qualquer eficácia no combate à Covid-19.

É necessário higienizar as embalagens dos alimentos?

Verdade: O recomendado é higienizar as embalagens antes de consumir os alimentos ou armazenar na dispensa e geladeira. Isso porque, eles podem estar contaminados, caso tenham sido manipulados por pessoa com a doença, assim como a maçaneta da porta ou qualquer outro objeto.

Uso de vitamina C e fatias de limão em um copo de água ajuda a prevenir ou combater o novo Coronavírus?

Mito: De acordo com o Ministério da Saúde, não há nenhum medicamento ou alimento específico que possa prevenir a infecção pelo coronavírus (Covid-19).

