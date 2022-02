Oses abre temporada 2022 com a ópera ‘O Caixeiro da Taverna’

today16 de fevereiro de 2022 remove_red_eye54

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) abre sua temporada de volta aos palcos com a apresentação da ópera ‘O Caixeiro da Taverna’, do maestro e também compositor Guilherme Bernstein. A obra, baseada na peça homônima do dramaturgo Martins Pena, será apresentada em duas sessões: nos dias 17 e 19 de fevereiro, às 20 horas, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.

O próprio compositor Guilherme Bernstein rege o espetáculo à frente da Sinfônica do Espírito Santo. A montagem conta com direção cênica de Lício Bruno e produção de Adalgisa Rosa, do Coletivo das Artes. Lício Bruno também encabeça o elenco, formado ainda pelos cantores Adalgisa Rosa, Bruno dos Anjos, Sophia Dornellas, Alessandro Santana e o ator Tadeu Kunzendorff.

A obra cômica ‘O Caixeiro da Taverna’ é uma divertida história que retrata personagens típicos que transitavam pela cidade do Rio de Janeiro em meados do século XIX. E como toda boa comédia de costumes, é cheia de confusões, armações, situações inusitadas e reviravoltas.



O maestro

O maestro e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UNIRIO), Guilherme Bernstein, viu no Caixeiro um excelente tema para uma ópera curta e divertida que, além de divulgar a dramaturgia de Martins Pena e de sua época, serviria como excelente porta de entrada na ópera para o público leigo, por se tratar de um tema brasileiro e cantado em português, e com uma composição que transita entre o clássico e o contemporâneo.



Sobre o dramaturgo

Martins Pena (Luis Carlos Martins Pena) nasceu no Rio de Janeiro em 1815. Foi dramaturgo, diplomata e introdutor de comédia de costumes no Brasil, tendo sido considerado o Molière brasileiro. Sua obra descreve, com ironia e humor, as graças e desventuras da sociedade brasileira, principalmente a sociedade carioca, e suas instituições. Aos 23 anos estreou sua primeira peça, O Juiz de Paz na Roça. Faleceu aos 33 anos de idade, em Lisboa, deixando um legado de mais de 30 peças teatrais.



Confira a sinopse

Em ‘O Caixeiro da Taverna’, o português Manoel é o gerente de uma taverna que pertence à viúva Angélica. Manoel está cansado de ser apenas um serviçal e acredita que tem potencial para ser sócio de Angélica. Angélica quer Manoel não apenas como sócio, mas como marido. Acontece que Manoel já é casado em segredo com a jovem costureira Deolinda. Nem o irmão de Deolinda, o militar Quintino, sabe desse casamento. O amigo de Manoel, Francisco, também está interessado em Angélica, mas ela não tem olhos para ele. Esses elementos são um prato cheio para mentiras, confusões, mal-entendidos e um final inusitado.



Equipe Técnica:

Direção de Produção: Adalgisa Rosa – Coletivo das Artes

Direção de Cena: Lício Bruno

Direção Musical e Regência: Maestro Guilherme Bernstein

Cenário: Adalgisa Rosa

Figurino: David Scardua

Iluminação: Reinaldo Filho

Maquiagem e Cabelos: David Scardua

Assistente de Produção: Abner Hubner



Elenco:

Manoel: Lício Bruno

Angélica: Adalgisa Rosa

Francisco: Bruno dos Anjos

Deolinda: Sophia Dornellas

Quintino: Alessandro Santana

Antônio (ator): Tadeu Kunzendorff



Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo

Maestro: Guilherme Bernstein



Serviço

Data: 17 e 19 de fevereiro de 2022

Horário: 20 horas

Local: Teatro Sesc Glória – Centro de Vitória

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Classificação livre



Confira as próximas apresentações da Temporada 2022

*Em breve os outros meses serão divulgados.



FEVEREIRO

23/02 – Quarta-feira, 19h. Casa da Música Sônia Cabral. Música de câmera. Orquestra de Cordas.

Ingressos na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia). Tel. 3132-8398.

Jean Sibelius: Andante Festivo

John Ireland: Threnody e Toccata, do Concertino Pastorale, para cordas

Fernando Morais: Concertino para trompete e cordas – ESTREIA MUNDIAL

Solista: Renan Sena, trompete

Edmundo Villani-Côrtes – Cinco miniaturas brasileiras

Regência: Maestro Helder Trefzger



MARÇO

10/03 – Quinta-feira, 20h. Teatro Glória. Concerto Sinfônico “Dia Internacional da Mulher”.

Ingressos na bilheteria do teatro. R$20 (inteira) e R$10 (meia). Tel. 3232-4750.

Emilie Mayer: Abertura Fausto

Florence Price: Adoration

Clarice Assad: Dreamscapes

Solista: Jacqueline Lima, violino

Marion Bauer: Concertino para oboé, clarinete e cordas, Op. 32b.

Solistas: Mosie Schulz, oboé e Franciany Mairink, clarinete

Cécile Chaminade: Concertino para flauta e orquestra

Solista: Rúbia de Moraes, flauta

Regência: Maestra Cinthia Alireti



13/03 – Domingo, 11h. Parque Botânico da Vale em comemoração ao Dia da Música Clássica.

ENTRADA FRANCA

Johann Sebastian Bach: Concerto para violino em lá menor – 1º mov.

Solista: Diego Adinolfi, violino.

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. º 40 – 1º mov.

Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. º 5 – 1º mov.

Piotr Ilitch Tchaikovsky: Valsa das Flores

Heitor Villa-Lobos: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.º 4

Franz Von Suppé: A Cavalaria Ligeira

Max Steiner: Tara Theme, do filme “E o vento levou”

Henry Mancini: Peter Gunn

Klaus Badelt: Piratas do Caribe



16/03 – Quarta-feira, 20h. Casa da Música Sônia Cabral. Música de câmera. Quarteto de Cordas.

Ingressos na bilheteria da Cada da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia). Tel. 3132-8398.

Ludwig van Beethoven: Quarteto de Cordas n.º 1, em fá maior, Op. 18

Quarteto Bratya (Diego Adinolfi, violino 1, Elton Reis, violino 2, Rodney Silveira, viola e Jonathan Santos, violoncelo)



24/03 – Quinta-feira, 20h. Teatro Glória. Concerto Sinfônico.

Ingressos na bilheteria do teatro. R$20 (inteira) e R$10 (meia). Tel. 3232-4750.

Max Bruch: Concerto para violino n.º 1, em sol menor, Op. 26

Solista: Diego Adinolfi

Ludwig van Beethoven: Sinfonia n.º 4, em si bemol maior, Op. 60

Maestro Convidado: Roberto Tibiriçá



30/03 – Quarta-feira, 19h. Casa da Música Sônia Cabral. Música de câmera – Serenatas.

Ingressos na bilheteria da Cada da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia). Tel. 3132-8398.

Saverio Mercadante: Três Serenatas, para três flautas

Flautas: José Benedito Gomes, Danilo Klem Silveira e Lucas Rodrigues da Costa

Antonin Dvorak: Serenata em ré menor, Op. 44

Oboés: Mosie Schulz e Marcos Vinícius Chaves; Clarinetes: Cristiano Costa e Danilo Soares do Carmo Oliveira; Fagotes: Deyvisson Vasconcelos e Felipe Reis; Contrafagote: Ariana Mendonça; Trompas: Ricardo Ferreira Lepre, Alan de Souza e Uriel Borges Vieira; Violoncelo: Felipe de Luna; Contrabaixo: Jean Carlos Almeida

Regência: Maestro Helder Trefzger