“Outras Vidas” novo clipe de Sam Sabbá

today30 de julho de 2025 remove_red_eye47

“A música fala de como certas conexões atravessam tempo, fases e versões da gente”, diz o cantor.

Sam Sabbá apresenta para o público seu novo projeto audiovisual, “Outras Vidas”. O videoclipe traz uma narrativa sensível, intensa e nostálgica, além de contar com a participação da influenciadora Kyara Kogut.

“A Kyara tem aquele olhar que fala por si, então rolou uma química boa logo de cara. A gente foi se ouvindo, brincando em cena, criando juntos. No fim das contas, parecia que a gente já tinha feito isso antes”, diz o músico.

Para a influenciadora esse trabalho foi muito especial, como ela mesmo explica:

“Participar deste clipe foi muito divertido. Foi a primeira vez que atuei, e esse tipo de coisa marca a gente e me faz querer explorar ainda mais esse lado artístico.”

Dirigido por Kenny Canashiro e produzido pela Arkon Filmes, o vídeo foi gravado no lindo Parque Burle Marx, em São Paulo. O diretor, que já trabalhou com o cantor em outros clipes, comentou:

“O Set com o Sam é sempre muito leve e cheio de risadas, mas é claro, na hora que ele precisa encarnar o personagem, faz com maestria. ‘Outras Vidas’ conta que quando as almas estão conectadas, nada é impossível.”

A história foi inspirada na lenda japonesa do Akai Ito – o “Fio Vermelho do Destino”, que conecta almas destinadas a se encontrar.

“A música e o clipe falam de encontros que insistem em acontecer. O “Akai Ito” amarra nossas três eras: anos 20, anos 80 e o presente e, vira um símbolo visual forte para algo simples: tem gente que cruza a nossa vida como se já estivesse ligada a nós anteriormente”, conta Sam.

Gravado em um dia de temperatura muito baixa o set se transformou em um exercício coletivo de entrega e companheirismo:

“Acho que foi o dia mais frio do ano. A gente começou de manhã e terminou à noite, todo mundo de cobertor e roupão entre uma cena e outra, tentando esquentar as mãos para continuar. Mesmo assim, tudo fluiu de forma super espontânea e a equipe ria, inventava jeitos de se aquecer, e isso acabou deixando o set ainda mais unido”, comenta o artista.

foto Saymon Sampaio