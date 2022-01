Pai pede ajuda para filha estudar na Universidade da Corea do Sul

today10 de janeiro de 2022 remove_red_eye70

O servidor público, cerimonialista e locutor, Joel Dantas (conhecido na região de Anchieta), pede ajuda para sua filha estudar na Universidade de Geumgang, na Coreia do Sul. Miriam Hannah da Silva Dantas (Hannad), de 21 anos, foi contemplada no último dia 06 de janeiro com uma das vagas para o programa oferecida pelo Centro de Idiomas da Universidade e que o custo não coberto totaliza o valor de R$ 15.000,00, e parte deve ser paga até o dia 20 de janeiro.

Currículo invejável

A jovem estudante fala quatro idiomas (inglês, japonês, italiano e francês) e recentemente começou o quinto, o coreano. Sua dedicação aos estudos começou muito cedo, sempre acreditando transformaria a sua realidade. Filha de família humilde passou parte de sua vida no Município de Piúma junto aos seus pais que hoje moram em Anchieta. Hannad mora em São Paulo, é estudante da Universidade de São Paulo (USP), mas sua trajetória vai muito além.

Aos 17 anos, ainda no ensino médio, conseguiu a façanha de entrar em primeiro lugar no Instituto Federal do Espírito Santo. Logo, além das tarefas obrigatórias, a jovem universitária fazia parte de conselhos, comissões e grupos de atividades voluntárias, sempre engajando na comunidade em que estava inserida. Hannad se candidatou em um dos melhores projetos diplomáticos que existem entre os Estados Unidos e o Brasil e no ano de 2018, foi uma dos cinquenta adolescentes escolhidos entre 23 mil para representar o Brasil nos Estados Unidos por meio do Programa Jovens Embaixadores.



Sua história de superação não parou por aí, enfrentando alguns problemas de saúde, a jovem decidiu entrar o ano de 2020 para se cuidar e terminar de fato o ensino médio, momento em que foi surpreendida ao receber a notícia que tinha passado na USP em 2021, novamente em primeiro lugar.



Mesmo sendo a USP uma universidade que oferece diversos apoios para estudantes que possuem dificuldades financeiras, através de auxílios, estágios e bolsas para estudar em outras universidades em diversos países no mundo, a jovem Hannad precisa cobrir despesas com alojamento, alimentação, visto e passagens para a Universidade de Geumgang, na Coreia do Sul. Para Hannad completar seu objetivo, seu sonho, ela precisa arrumar o valor de R$ 15.000,00.



Seu pai, Joel Dantas, está pedindo ajuda junto com a família e decidiram realizar uma “Vaquinha” na Web. “Venho pedir ajuda para conseguir embarcar e ingressar na universidade coreana. Toda e qualquer assistência é bem-vinda”, explicou Miriam Hannah da Silva Dantas (Hannad).



Acesse aqui no link e ajude com a Vaquinha

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/me-ajude-a-ir-a-universidade-na-coreia-do-sul



por Fabiano Peixoto