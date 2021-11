PARA ELES: Serra vai ofertar consultas e exames especializados a partir desta quarta (17)

Estamos em pleno Novembro Azul, um mês de alerta sobre os cuidados com a saúde do homem. Por isso, nesta quarta-feira (17), Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, a Prefeitura da Serra, em parceria com o Sicoob, vai ofertar 500 consultas com urologista e 300 exames de PSA, que serão realizados, a partir de novembro.

Com ações como essa, a saúde da Serra trabalha para zerar a fila de espera para a especialidade. Lembrando que a prefeitura oferece aos munícipes atendimento especializado, que vai desde a consulta com urologista, até a realização de exames e procedimentos, como a vasectomia, peniscopia, postectomia (fimose) e cauterização de lesão.

O munícipe vai encontrar tudo isso no Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames), em Jardim Limoeiro. Mas, para acessar o serviço, é necessário ir até a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa. O clínico, caso conclua a necessidade, fará a indicação para agendamento com o especialista, via regulação de vagas.

Como forma de despertar o interesse masculino para o cuidado com a sua saúde, várias ações estão sendo realizadas, e programadas, para o mês de novembro. Fique de olho:

Agenda de ações:

“Novembro Azul, Despertando para a Saúde Masculina”

Quando: dia 18 de novembro, das 8 às 12 horas

Onde: Na Unidade Básica de Saúde de Jardim Tropical

O quê: palestra com enfoque na saúde do homem acompanhado por um café da manhã. A ação é uma parceria entre Prefeitura da Serra e Grau Técnico

“Especial Novembro Azul”

Quando: até 30 de novembro, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas

Onde: Unidade Básica de Saúde de Jardim Carapina

O quê: todos os homens, com idade acima de 40 anos que chegarem à unidade serão abordados por enfermeiros e agente de saúde para uma conversa de sensibilização sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde. Também serão feitos testes rápidos de sífilis, além de aferição de pressão e glicemia. No dia 26, às 14 horas, será realizado um chá da tarde, com uma roda de conversa com o público masculino.

“Plantão para Eles”

Quando: até 26 de novembro, das 7 às 17 horas

Onde: Unidade Básica de André Carloni

O quê: busca ativa dos homens a partir de 40 anos que não frequentam a unidade, especialmente por motivo de trabalho. Haverá atendimento clínico. Se for a indicação, serão marcados exames laboratoriais, entre outros encaminhamentos.

“Proef/Nutrição no Novembro Azul”

Quando: de 22 a 30 de novembro, manhã e tarde

Onde: em seis instituições públicas/privadas, empresas ou indústrias mapeadas nas seis regiões de saúde da Serra.

O quê: verificação de pressão arterial, glicemia capilar, Índice de Massa Corpórea (IMC), teste físico específico para cada tipo de trabalhador, além de palestra sobre sedentarismo e câncer de próstata.

“Sobre Pele Azul – Plantão Dermatológico”

Quando: 27/11, das 8 às 12 horas

Onde: Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames), em Jardim Limoeiro

O quê: tanto as ações quanto os serviços oferecidos estão em fase de conclusão.