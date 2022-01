Parceria realiza pesquisa com turistas que visitam Vila Velha no verão

A Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ao longo deste verão, está realizando uma pesquisa sobre o perfil dos turistas que visitam o município.

Clicando AQUI ou por meio de um QRCode disponível na Arena de Verão e em outros pontos de atendimento ao turista, o turista pode responder à pesquisa.

Quem responde o questionário, além de contribuir com informações para qualificar os serviços no âmbito municipal, ainda concorre a diárias em hotéis, oferecidas por estabelecimentos locais para apoiar a iniciativa. Serão cinco contemplados, em sorteio que será realizado no dia 15 de março, no Instagram da Assevila.



De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior, “através dessa ação, as pessoas podem fornecer dados para medir a qualidade do serviço, a segurança e a higiene das instalações, fazer avaliações sobre os locais visitados, as atividades que realizaram e outros dados qualitativos que contribuem com a gestão da cidade”.