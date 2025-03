Parque Cultural recebe Escola de Samba Independente de Boa Vista neste domingo (09)

A campeã do Carnaval capixaba se apresenta no Parque Aberto, realizado a cada 15 dias no espaço cultural

No segundo domingo de março, dia 9, haverá mais uma edição do Parque Aberto no Parque Cultural da Casa do Governador. O público poderá se divertir com a apresentação da escola campeã do Grupo Especial do Carnaval de Vitória 2025, a Independente de Boa Vista. O bloco SambaJU, com a cantora Juana Zanchetta, é outra atração do dia.



O evento acontece das 8h às 15h, com último acesso às 14 horas, e tem entrada gratuita. Os ingressos, limitados a 2.500 por dia, podem ser retirados na plataforma INTI (https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/).

Com o enredo “Os Olhos do Mundo – Assombros de Sebastião Salgado”, a escola de Cariacica homenageou o famoso fotógrafo brasileiro e empolgou o Sambão do Povo com um desfile repleto de emoção, alegria e beleza, além de um samba-enredo bonito e desfilantes apaixonados. No parque, o público poderá se divertir ao som da Bateria Águia Furiosa e do intérprete Emerson Xumbrega.

O Bloco SambaJU é um projeto da cantora Juana Zanchetta, que apresenta um repertório eclético que vai desde as raízes do samba aos sucessos da atualidade.

Além das apresentações musicais haverá atividades voltadas para toda a família, com ashtanga yoga, visita mediada no parque e oficina Brincarte. Haverá ainda Feira Curva com expositores da economia criativa Amanga.Art, Biscoito di Casa, Cumaru, Chão de Casa e Mandabiju e praça de alimentação com food trucks Cervejaria Bigos, Cervejaria Kingbier, Crepezada, Brasa Urbana, Llamas, Marido Prendado, Pastel & Cana e Summer Drinks.



Serviço

Parque Aberto – Parque Cultural Casa do Governador

Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Data: domingo, 09 de março

Horário: das 8h às 15h, com última entrada às 14h

Ingressos gratuitos: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/

Programação

Dia inteiro: Feira Curva e food Trucks

Atrações

8h20 – Ashtanga Yoga com Taysa Machado

9h30 – Visita mediada

10h – oficina Brincarte com Natalie Mirêdia

11h30 – SambaJU

13h – Apresentação da Independente de Boa Vista

Sobre o Parque

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local. Ele também é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo que atualmente conta com 32 obras, sendo 22 obras permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos site-specific.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o parque é gerido pela Secretaria da Cultura (SECULT) e pela Secretaria do Governo (SEG). Aberto gratuitamente ao público, promove uma interação única entre arte contemporânea e natureza, organizada em torno de três temas principais: ambiental, histórico e artístico.

Avisos do Parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

– É proibida a entrada com bebidas alcoólicas;

– É proibido retirar plantas do parque;

– Não é permitido alimentar os animais;

– Temos fumódromo disponível, direcione-se ao local indicado;

– Não é permitido utilizar a área da praia, atente-se aos limites sinalizados;

– Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia;

– É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

– É permitida a entrada com bicicletas, mas não é permitido pedalar dentro do parque;

– As obras de arte são nosso patrimônio, ajude-nos a preservá-las. Tenha cuidado ao interagir.