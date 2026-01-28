Paulo Ricardo e Tomate comandam shows gratuitos em Guriri no fim de semana

O pop rock marcante de Paulo Ricardo e a energia contagiante do axé de Tomate prometem dar o tom deste fim de semana em Guriri. Principais atrações da reta final do Verão Guriri 2026, os artistas se apresentam em shows gratuitos no balneário, levando diferentes gerações para cantar e dançar à beira-mar. Até 1º de fevereiro, a programação segue ocupando a orla com muita música, esporte e lazer.

A agenda da semana começa já na quarta-feira (28) com mais uma edição do Luau Guriri, que transforma a areia da praia em um grande palco à beira-mar. A partir das 19h, o samba raiz do Golpe de Mestre abre a noite, seguido, às 21h, pelo show de Frazão.

Na sexta-feira (30), a programação segue no palco principal com a banda BlackSete, às 21h, aquecendo o público para o resto da noite. Às 23h, Paulo Ricardo sobe ao palco com um show que revisita o pop rock marcante dos anos 80, trazendo sucessos que atravessaram gerações, como “Olhar 43” e “Rádio Pirata”.

O sábado (31) também promete ser um dos pontos altos do fim de semana. A partir das 20h, Flavynho abre a noite no palco, seguido por Fernanda Pádua, às 22h. À meia-noite, o trio elétrico entra em cena com Tomate, que promete um show vibrante, cheio de energia e com a cara do verão, embalando a orla até a madrugada.

Para encerrar a programação, o domingo (1º) mantém Guriri em clima de festa ao longo da tarde e da noite. Às 15h, Oz Mannoz se apresenta no palco; às 17h, é a vez do trio elétrico com Chocolate & Cia; e, às 19h, O Giro fecha a agenda no palco.

Muito mais que música

O Verão Guriri 2026 vai além dos palcos. Durante o mês, o balneário também se transformou em cenário para competições esportivas como futevôlei, beach tennis e vôlei de praia reunindo atletas e apaixonados por esporte em disputas vibrantes à beira-mar.

Nesta semana, a arena esportiva montada na areia será palco de muita emoção com a realização do torneio de vôlei de praia. No sábado, 32 duplas, entre equipes masculinas e femininas, entram em quadra para disputar o título. A competição será aberta ao público, com acesso gratuito.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de São Mateus, em parceria com a ADETUR (Instância de Governança Regional de Turismo do Verde e das Águas).

Carnaval 2026

A programação oficial do Carnaval 2026 já foi anunciada e promete transformar São Mateus em um dos principais destinos da folia no Espírito Santo. De 12 a 17 de fevereiro, a cidade vira palco de um dos maiores carnavais do Estado, com grandes atrações nacionais confirmadas, como Lambasaia, Simone Mendes, Barões da Pisadinha, Papazoni e Netto Brito, além de mais de 50 atrações regionais, garantindo uma maratona de shows e muita animação para não deixar ninguém parado durante todos os dias de festa.

Confira a programação da semana

28 de janeiro (quarta-feira)

Luau

19h – Golpe de Mestre

21h – Frazão

30 de janeiro (sexta-feira)

21h – BlackSete

23h – Paulo Ricardo

31 de janeiro (sábado)

20h – Flavynho

22h – Fernanda Pádua

00h – Tomate

01 de fevereiro (domingo)

15h – Oz Mannoz

17h – Chocolate & Cia

19h – O Giro