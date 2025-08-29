Pedágio de motociclistas na BR-101 está zerado

today29 de agosto de 2025 remove_red_eye67

Novo contrato da BR-101 traz isenção para motos e melhorias estruturais ao longo de 24 anos

A isenção de pedágio para motociclistas nas sete praças da BR-101 no Espírito Santo já está em vigor, com a publicação do novo contrato de concessão da rodovia na última quinta-feira (28), no Diário Oficial da União.

O presidente da Comissão de Fiscalização da Infraestrutura da BR-101 e 262 da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), celebrou a conquista, lembrando que a pauta foi defendida por ele em conjunto com o Fórum Permanente de Motociclistas e o líder Wilson Fly.

“Essa vitória é fruto de muita luta. Defendi a isenção na audiência pública realizada pela ANTT, na Findes, e enviei ofício à Eco-101. Conseguimos garantir que os motociclistas não paguem mais pedágio na BR-101, além da criação da faixa azul exclusiva para motos, que traz mais segurança para quem depende da rodovia todos os dias. É uma conquista histórica, mas seguimos vigilantes para que outras melhorias saiam do papel”, afirmou Gandini.

A isenção é apenas uma das medidas do novo contrato, que prevê um investimento de R$ 10 bilhões ao longo de 24 anos.

Entre as principais obras estão: 172 km de duplicações, 41 km de faixas adicionais, 33 km de vias marginais, dois contornos, 40 passarelas, 14 trevos, 39 retornos e 75 pontos de ônibus.

Também estão incluídos no contrato descontos progressivos na tarifa de pedágio para automóveis, caminhonetes e furgões, beneficiando milhares de motoristas que circulam pela BR-101.

“Vamos continuar acompanhando cada etapa dessa concessão para garantir que os compromissos assumidos saiam do papel e tragam melhorias reais para os capixabas”, completou Gandini.

créditos Paula Ferreira e Assessoria Parlamentar