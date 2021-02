“Pesadelo na Cozinha” volta a ser exibido na tela da Band

today4 de fevereiro de 2021 remove_red_eye34

A Band volta a exibir o programa Pesadelo na Cozinha a partir da próxima terça-feira (9), às 22h45, com a reapresentação da segunda temporada, que foi ao ar em 2019. Logo na sequência, de 30 de março a 20 de abril, a emissora traz quatro episódios inéditos, gravados antes da pandemia.

Sucesso de audiência, a atração mostra Erick Jacquin salvando restaurantes que estão à beira da falência. Além de apontar as falhas, o chef sugere possíveis soluções para que os empreendimentos voltem a dar lucro. Cardápio ultrapassado, fregueses insatisfeitos e falta de profissionalismo são apenas algumas das dificuldades que ele encontra pela frente. “O Pesadelo na Cozinha é um programa maravilhoso e popular. Tem briga, tem trabalho, tem determinação, tem fofoca, ou seja, tem tudo aquilo o que o público gosta de ver em um só lugar”, resume o francês.

Na primeira semana, ele é chamado para livrar do colapso o restaurante nordestino Pé de Fava, localizado em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Como se não bastasse todos os erros de administração, o chef ainda tem de lidar com o gênio forte do proprietário, que se recusa a enxergar que também é parte do problema. O episódio gerou um enorme engajamento nas redes sociais e inspirou centenas de memes. “Essa gravação me marcou muito porque eu não imaginava que uma pessoa poderia desligar os freezers à noite para ganhar dinheiro. Uma vergonha da profissão”, lembra Jacquin.

No início de cada episódio é feito um panorama do estabelecimento. Em seguida, o chef se reúne com o dono do local para entender melhor os pontos que estão contribuindo para o declínio do negócio. Ele analisa também a qualidade dos pratos, observa o serviço oferecido aos clientes e confere o desempenho e o entrosamento dos profissionais dentro da cozinha.

Utilizando toda a sua expertise acumulada ao longo dos anos, Erick Jacquin identifica as falhas existentes e aponta as possíveis soluções. É nesse estágio que os conflitos com o proprietário começam a aparecer, já que são trazidos à tona os processos ineficientes e a falta de organização.

Depois de analisar todos os pontos que precisam ser melhorados, é hora de arregaçar as mangas e colocar em prática as soluções propostas. As mudanças são radicais: desde a renovação completa de um cardápio até a reforma do estabelecimento. Com todas as sugestões colocadas em prática, Jacquin acompanha a reabertura do restaurante, conferindo o serviço na cozinha e no salão.

Versão brasileira do formato britânico Kitchen Nightmares, Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band. Saiba mais em www.band.com.br/pesadelonacozinha e siga as redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.



Foto Carlos Reinis/Band