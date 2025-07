Pesquisa da Setur vai identificar perfil do turista que visita o Espírito Santo no inverno 2025

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, iniciou a pesquisa de identificação do perfil do turista na temporada de inverno de 2025. O levantamento acontecerá em 13 municípios de seis regiões turísticas capixabas, abrangendo aproximadamente 50 atrativos, pontos e empreendimentos turísticos.

A coleta teve início no último sábado (12) e segue até o dia 27 de julho. A pesquisa é realizada pela equipe da empresa licitada Leal L Opinião e Mercado, e monitorada pelo Observatório do Turismo, por meio da Gerência de Estudos e Negócios Turísticos da Setur. O objetivo é buscar dados sobre a origem dos turistas, o gasto médio, os hábitos de consumo em viagem, como organizaram a viagem e a avaliação dos destinos.

Municípios incluídos no levantamento:

Região Turística Metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari;

Região Turística Montanhas Capixabas: Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante;

Região dos Imigrantes: Santa Teresa;

Região do Verde e das Águas: Conceição da Barra e São Mateus;

Região do Caparaó Capixaba: Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço;

Região Turística da Costa e da Imigração: Anchieta e Marataízes.

Os resultados da pesquisa serão publicados no site do Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo:

https://observatoriodoturismo.es.gov.br.