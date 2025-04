Pietra Quintela participa do “Talk com Môni” e fala sobre carreira e influência digital

Provido pela jornalista Mônica Salgado neste sábado (5), o evento reuniu grandes influenciadores em São Paulo

A atriz Pietra Quintela foi um dos destaques do talk show “Talk com Môni”, promovido pela jornalista Mônica Salgado neste sábado (5), em São Paulo. Ao lado das influenciadoras Juju Norremose, Michele Gevaerd, Duda Portella Amorim, Thaís Senna e Dani Rudz, Pietra integrou o painel “Manual da Girl Boss: Quando a influência alavanca a marca (e vice-versa)”, mediado por Julie Montgomery, refletindo sobre como a presença digital pode potencializar trajetórias artísticas e empreendedoras.

Com mais de 6,8 milhões de seguidores no Instagram, Pietra falou sobre a experiência. “Ter recebido o convite para participar de um dos painéis do Talk com Môni foi incrível. Me sinto muito honrada, ainda mais por ter sido ao lado de mulheres tão empoderadas e influentes”, contou.

A atriz destacou a importância de unir sua atuação na TV e no cinema com o universo digital e da moda, áreas que ela considera complementares na carreira. “É muito bom ser reconhecida no mercado da moda e da internet, porque é algo que eu sempre gostei muito de levar junto com a minha carreira de atriz”, disse ela, elogiada por Mônica.

“Acho que a participação da Pietra foi muito enriquecedora e complementar às outras perspectivas das pessoas que estavam lá, porque ela traz um olhar de uma nova geração, que é uma geração que vem transformando e moldando as redes sociais, e ela é uma girl boss, sem dúvida, porque ela é uma CEO de si mesma”, avaliou a jornalista

Durante o bate-papo, ela também compartilhou um pouco de sua trajetória, iniciada ainda na infância, e das ambições para o futuro. “Uma das minhas grandes vontades é poder produzir meus próprios filmes no futuro. Por isso que eu estudei produção no curso que eu fiz na UCLA”, entregou ela, que no ano passado esteve na universidade norte-americana.

Em meio a uma conversa leve e inspiradora, Pietra reforçou como a Geração Z — da qual faz parte — já nasce conectada com o digital. “Hoje em dia não tem como. Para mim, acaba sendo até uma consequência da minha profissão”, comentou ela, que ressaltou a importância de passar a verdade através de sua influência. “Eu só trabalho com marcas que acredito, gosto e têm a ver comigo”, pontuou a atriz.

foto Clayton Felizardo