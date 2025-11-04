Pioneiro da guitarra no Congo, Jura Fernandes, lança songbook inédito

Obra traz 16 partituras, tablaturas e cifras de temas do Congo da Barra do Jucu, preenchendo uma lacuna histórica no registro da cultura capixaba. Lançamento acontece com workshow gratuito na Biblioteca Municipal de Vitória

Um dos protagonistas na fusão da guitarra elétrica com o Congo, o músico, professor e compositor Jura Fernandes lança nesta sexta-feira, dia 7, o songbook “Guitarra Canta Congo”. O lançamento oficial acontece com um workshow gratuito e aberto ao público às 9h30, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Centro Histórico de Vitória.

A obra inédita registra, pela primeira vez de forma profissional, 16 melodias do Congo capixaba, com foco na rica vertente da Barra do Jucu, em Vila Velha. A proposta surgiu como resultado de um show tradicional de Jura, de mesmo nome e com a mesma missão: valorizar a música capixaba.

“Guitarra Canta Congo” preenche uma lacuna histórica, transformando a tradição oral em um material de estudo acessível. Com partituras, tablaturas, cifras e letras, o livro é uma ferramenta valiosa não apenas para guitarristas, mas também para violonistas, tecladistas e outros instrumentistas interessados na cultura popular do Espírito Santo.

O songbook será distribuído em escolas públicas e servirá como referência para a academia e para a formação de novos músicos. A obra também será vendida ao público por meio de redes e plataformas digitais.

A iniciativa parte de quem tem total propriedade sobre o tema. Jura Fernandes, um dos fundadores da banda Casaca, foi figura central no movimento que, nos anos 90 e 2000, apresentou a potência do Congo a todo o Brasil, inserindo a guitarra e outros elementos do rock em sua sonoridade.

“Guitarra Canta Congo” é o amadurecimento dessa jornada, um trabalho de pesquisa e respeito às raízes, que busca preservar e difundir as linhas melódicas e rítmicas específicas da Barra do Jucu.

“O songbook é a realização de um sonho e uma responsabilidade. É uma forma de devolver à Barra do Jucu um pouco de tudo que ela me deu e, ao mesmo tempo, criar uma ponte para que novas gerações de músicos, não só guitarristas, possam beber dessa fonte riquíssima que é o Congo. É um registro para que essa melodia nunca se perca”, celebra Jura Fernandes.

Para garantir a fidelidade às origens, o projeto contará com um material de apoio no YouTube, onde as melodias de referência estarão disponíveis, incluindo gravações de voz da Mestre de Congo Beatriz Rego, da Barra do Jucu. A realização do songbook é viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura Municipal de Vitória, Funcultura e Secretaria de Cultura de Vitória.

Repertório do Songbook

Ajuda Eu

A Baleia

Canarinho

Santo Antônio

Iaiá

Morena

Jongueiro Velho

Moça Bonita

Quebra Gabiroba

Chora Neném

Solta os Cabelos

No Fundo do Mar

Tindolelê

Sereia

Caiana

Congo das Rendeiras

SERVIÇO: Lançamento do Songbook “Guitarra Canta Congo”

O quê: Workshow de lançamento e sessão de autógrafos com Jura Fernandes

Quando: 7 de novembro (sexta-feira), às 9h30

Onde: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim (Casarão Cerqueira Lima – Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro, Vitória/ES)

Entrada: Gratuita

Venda do livro no local

Realização: Jura Fernandes

Apoio: Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Vitória, Funcultura e Secretaria de Cultura de Vitória.

FICHA TÉCNICA

Projeto gráfico e capa: Vincent Bar e Jura Fernandes

Fotos internas: Arquivo pessoal de Jura Fernandes

Transcrição musical: Mazinho Dias e Jura Fernandes

Correção Ortográfica: Brigida Moura Rodrigues

Diagramação e Editoração Eletrônica: Junior Vieira Agência

Revisão musical: Grácia Maria Da Silva e Jura Fernandes

Seleção de repertório: Jura Fernandes

Produção executiva: Alessandra Moura Rodrigues