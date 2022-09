PIÚMA | Luciano Machado se reúne com lideranças e reforça compromisso com a cidade

A poucos dias das eleições, que acontece dia 02 de outubro, o deputado estadual Luciano Machado se reuniu na última terça-feira, 20, com lideranças de Piúma para fazer um balanço de suas atividades parlamentares.

Na ocasião, ele apresentou seus projetos como candidato a deputado federal, além de firmar compromisso para continuar trazendo mais benefícios para a cidade e toda a região, assim como tem feito sempre ao longo de sua carreira política.

De acordo com o deputado, a relação com Piúma é antiga: “possuo uma longa relação histórica com Piúma, trabalhei junto ao Governador Renato Casagrande em relação à obra de revitalização da orla, assim como consegui várias emendas parlamentares para o município: equipamentos para o Projeto Alfa; recurso financeiro para amparo à velhice – Lar Vovó Izalina e entreguei uma academia popular, na entrada da Ilha do Gambá, dentre outras”, pontuou.

Uma de suas conterrâneas que marcou presença na reunião, Cláudia Carvalho, funcionária pública, disse que: “Luciano quando assume um compromisso, ele cumpre. É um homem de caráter, humilde e que sempre está ao lado do povo, por isso, fiz questão de estar aqui e reafirmar essa parceria de longa data”, concluiu.

Luciano Machado aproveitou para agradecer o entusiasmo e o apoio que vem recebendo durante sua campanha para deputado federal, inclusive das pessoas presentes no encontro.