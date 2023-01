PM apreende grande quantidade de drogas em bairros da Serra

today10 de janeiro de 2023 remove_red_eye67

O 6º Batalhão da Polícia Militar (PM) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (10), uma grande quantidade de entorpecentes em duas diferentes abordagens em bairros distintos do município, Central Carapina e Serra Dourada II, respectivamente.

Na primeira apreensão, em Central Carapina, uma equipe da Força Tática recebeu informações de que indivíduos estariam realizando o preparo e guarda de entorpecentes. Providos de informações, os militares foram ao local da denúncia e apesar de não terem localizado nenhum suspeito, perceberam vestígios de ação ilícita. Acionada a viatura do K9, em que utiliza o apoio do cão farejador, este conseguiu localizar 580 buchas de maconha e uma sacola contendo cocaína.

Já em Serra Dourada II, uma viatura que patrulhava o bairro com intuito de localizar uma motocicleta roubada, percebeu que dentro de um veículo de aplicativo, os ocupantes se abaixaram tentando não serem notados. Com a aproximação dos militares, os integrantes com o carro em movimento, começaram a dispensar bolsas. Mesmo com a investida de fuga, os militares abordaram o veículo e ainda recuperaram o material dispensado, que após verificação ficou constatado se tratar de material ilícito. Três pessoas foram detidas.

Contabilizados, os entorpecentes somaram em 209 pinos contendo pedras de crack, uma pedra de crack, 35 buchas e mais um pedaço de maconha, balanças de precisão e outros materiais para embalo.

Detidos e materiais foram encaminhados a Delegacia de Plantão no município.